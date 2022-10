Ryan Reynolds et Will Ferrell dansent à travers Boston dans la bande-annonce du nouveau film musical de vacances “Spirited”

Ryan Reynolds et Will Ferrell jouent tous les deux dans le prochain film “Spirited”, une version comique et musicale du classique des fêtes “A Christmas Carol”.

Une bande-annonce du film Apple TV + est sortie, montrant un peu du projet fini qui a commencé le tournage à Boston, Massachusetts, en 2021.

Selon Boston.com, des scènes du film ont été tournées dans divers endroits du Massachusetts, notamment Boston, Braintree, Devens, Everett, Framingham, Lynnfield, Melrose, Weymouth et Worcester.

Ferrell joue le fantôme du cadeau de Noël dans le film, tandis que Reynolds joue Clint Briggs, une version réinventée d’Ebenezer Scrooge.

“Clint Briggs (Reynolds) renverse les rôles de son hôte fantomatique jusqu’à ce que Present se retrouve à réexaminer son propre passé, présent et futur”, indique le synopsis du film. “Pour la première fois, ‘A Christmas Carol’ est raconté du point de vue des fantômes dans cette version musicale hilarante du conte classique de Dickens.”

Les autres membres de la distribution incluent Octavia Spencer, Sunita Mani, Patrick Page, Joe Tippett, Marlow Barkley et Jen Tullock.

Le film est réalisé par Sean Anders, qui a également travaillé avec Ferrell sur les films “Daddy’s Home” et comprend des chansons de Benj Pasek et Justin Paul, connus pour leur travail sur “Dear Evan Hansen”, “La La Land”. et “Le plus grand showman.”

Dans la bande-annonce publiée le 12 octobre, il y a un aperçu d’un numéro de robinet de Ferrell et Reynolds et d’autres scènes de danse, ainsi que de nombreuses plaisanteries comiques entre les deux acteurs.

« Spirited » sortira en salles le 11 novembre 2022 et sera diffusé en streaming sur Apple TV+ le 18 novembre.