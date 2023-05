Ryan Reynolds et Rob McIlhenney s’apprêtent à faire leurs débuts à Wrexham dans un tournoi aux règles étranges

La prise de contrôle de Wrexham par Ryan Reynolds et Rob McIlhenney a porté ses fruits car le club de football gallois a réussi à scénariser son retour dans la Ligue de football après une interruption de 15 ans. Wrexham a remporté le titre de la Ligue nationale pour se retrouver dans la Ligue deux. Après la performance mémorable de Wrexham, Reynolds et McIlhenney sont maintenant prêts à faire leurs débuts pour les vainqueurs de la Ligue nationale. On apprend que le tournoi de football, dans lequel Reynolds et McIlhenney feront leurs débuts à Wrexham, a un ensemble de règles particulier. L’événement aura lieu en Caroline du Nord et verra 32 équipes participer à une compétition à sept. Le tournoi ne permettra pas que les matchs se terminent sans résultats et les gagnants seront déterminés par un «temps de score cible». Après la fin de deux mi-temps de 20 minutes chacune, deux équipes entreront dans une période de temps indéterminée au cours de laquelle elles devront atteindre un nombre de buts prédéterminé.

« Nous sommes impatients de faire nos débuts aux États-Unis avec une équipe de légendes et l’ambition de remporter le tournoi. Si nous réussissons, 500 000 $ du prix en argent seront utilisés pour améliorer le travail du club dans la communauté locale. Le Wrexham AFC est plus qu’une simple équipe première. Il représente les habitants du nord du Pays de Galles et ce tournoi nous permettra d’incorporer d’anciens joueurs du club comme nous n’avons jamais pu le faire auparavant », aurait expliqué le conseiller de Wrexham, Shaun Harvey, dans un communiqué.

West Ham United et Borussia Dortmund sont quelques-uns des grands noms qui participeront au tournoi de football. Ryan Reynolds et Wrexham de Rob McIlhenney, qui participeront au tournoi sous le nom de Wrexham Red Dragons, ont été placés dans le groupe E. Le milieu de terrain espagnol vainqueur de la Coupe du monde Cesc Fabregas’ Como 1907 a été regroupé dans le même groupe que Wrexham dans le tournoi. . L’équipe américaine de football féminin, avec des légendes telles que Cat Whitehill, Lori Chalupny et Lori Lindsey, est également présente dans le groupe E. Les gagnantes de la compétition gagneraient 1 million de dollars.

Après la fin du tournoi de football en juin, Wrexham devrait affronter les équipes de Premier League Chelsea et Manchester United lors des matchs amicaux de pré-saison.