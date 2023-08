Ryan Reynolds et Rob McElhenney partagent leur joie alors que Wrexham remporte le premier match EFL en 15 ans

Wrexham a mis fin à ses 15 ans d’attente pour une victoire en Ligue de football en remportant une victoire 4-2 à domicile contre Walsall.

Les buts de Will Boyle, Ollie Palmer, Jack Bickerstaff et Elliot Lee ont permis à l’équipe galloise de remporter sa première victoire de la campagne et la première victoire du club en Ligue de football depuis mai 2008.

4 Boyle (à gauche) a mis Wrexham en route en huit minutes Crédit : Getty

4 Palmer était également sur la feuille de match Crédit : Getty

Et le copropriétaire des Dragons, Rob McElhenney, a partagé sa joie après le coup de sifflet final en déclarant sur X : « Première victoire en championnat !!! Félicitations à tous !!!! »

Alors que son copropriétaire Ryan Reynolds a déclaré: « C’est très beau sous les lumières de Wrexham ce soir. »

McElhenney et Reynolds ont été le catalyseur de la remontée du club vers l’EFL, Wrexham revenant à l’EFL après avoir été relégué en 2008, après avoir remporté le titre de la Ligue nationale la saison dernière.

Wrexham a remporté la grande majorité de ses matchs la saison dernière, mais a quelque peu bégayé lors de son retour à l’EFL, perdant contre les MK Dons et faisant match nul à l’AFC Wimbledon – mais ils ont réussi un triomphe en Coupe Carabao contre l’équipe de Ligue 1 Wigan la semaine dernière.

Ils ont dû commencer la saison sans l’attaquant vedette Paul Mullin, qui soignait un poumon perforé et quatre côtes fracturées lors d’un match amical de pré-saison contre Manchester United le mois dernier.

Mullin a été contraint de rester aux États-Unis pour récupérer, mais a depuis fait un retour au pays et le patron de Wrexham, Phil Parkinson, a offert une mise à jour encourageante sur le joueur de 28 ans.

« Nous avons de très bonnes nouvelles en ce qui concerne la progression qu’il a faite avec ses côtes et ses poumons », a déclaré Parkinson à talkSPORT.

« Il a eu de la chance de s’en tirer avec ce qu’il avait. C’est un garçon formidable, qui est si dur et il reviendra dès qu’il le pourra. »

4 McElhenney et Reynolds sont vénérés par les fidèles de Wrexham Crédit : Getty