Ryan Reynolds et Rob McElhenney figureront dans la série documentaire Wrexham après avoir acheté le club | Actualités du football

Les propriétaires de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, occuperont le devant de la scène dans une nouvelle série documentaire d’accès à tous les domaines sur le club.

Le duo hollywoodien Reynolds et McElhenney a achevé sa prise de contrôle de Wrexham en février lorsqu’ils ont investi immédiatement 2 millions de livres sterling dans le club de la Ligue nationale.

« Welcome to Wrexham » fera la chronique de leur rachat – le club a annoncé son intérêt initial à investir en septembre 2020 – et suivra la fortune des Red Dragons au cours des deux saisons suivantes.

Le club du nord du Pays de Galles a déclaré sur son site officiel: « Comme l’ont révélé Rob et Ryan lorsqu’ils ont rencontré virtuellement des supporters pour la première fois en novembre, la prise de contrôle du club de football par nos nouveaux coprésidents est enregistrée par une équipe de documentaires.

« Et Nick Grad, président, la programmation originale de FX Entertainment a confirmé la commande de deux saisons d’un documentaire explorant le club, la ville et le » cours intensif de Rob et Ryan sur la propriété d’un club de football « . »

Nous ne pouvons jamais vraiment «posséder» le troisième plus vieux club du monde. Tout @vancityreynolds et je peux faire, c’est essayer d’améliorer le club pour ses vrais et éternels propriétaires – la communauté de Wrexham. #WelcometoWrexham – Rob McElhenney (@RMcElhenney) 18 mai 2021

Grad a ajouté: « Rob McElhenney a été un all-star sur Team FX pendant des années et s’est maintenant associé au redoutable Ryan Reynolds pour apporter la gloire aux ‘Red Dragons’ dans la docu-série, ‘Welcome to Wrexham’.

« Rob et Ryan emmèneront les fans dans le sport comme jamais auparavant, en associant leur véritable amour pour le sport au défi bienvenu de bâtir sur l’héritage de ce club. »

«Welcome to Wrexham» sera produit par McElhenney, Reynolds, Nick Frenkel et John Henion, et les diffuseurs mondiaux seront annoncés en temps voulu.

Wrexham est en barrage en Ligue nationale alors qu’il tente de revenir en Ligue de football, après avoir été relégué de la Ligue 2 en 2007/08.