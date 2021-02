Deux stars hollywoodiennes ont achevé leur rachat du club de football non-ligue Wrexham.

Acteur de Deadpool Ryan Reynolds et le créateur de Always Sunny à Philadelphie, Rob McElhenney, a pris le contrôle à 100% du club gallois du Wrexham Supporters Trust (WST), mois après l’offre a été approuvé par les fans.

Le couple a également investi 2 millions de livres sterling dans le club dans le cadre de l’accord de rachat.

Le couple cherche à rénover le stade de l’hippodrome du club



Le WST a déclaré que les nouveaux propriétaires ont immédiatement mis les fonds à la disposition du club et ont ajouté que « l’identification des joueurs de la première équipe sera une priorité ».

L’argent servira également à améliorer le programme des femmes, les projets communautaires et les améliorations au Racehorse Ground du club.

Une déclaration de Reynolds et McElhenney a déclaré: «C’est un jour spécial pour nous deux de devenir les derniers stewards de la longue et riche histoire de Wrexham AFC.

« Ensemble avec les joueurs, le staff, les supporters et la communauté locale, nous pouvons maintenant poursuivre notre objectif de faire grandir l’équipe et de la renvoyer à l’EFL devant une fréquentation accrue, et dans un stade amélioré, tout en faisant une différence positive pour la communauté au sens large de Wrexham.

« Wrexham AFC n’est en mesure de prospérer que grâce aux efforts incroyables du Wrexham Supporters Trust. Leurs membres reflètent parfaitement l’intégrité et l’esprit de la ville et ils auront toujours un rôle important au sein du club. »

Le club appartient aux fans depuis près de 10 ans et ne cherchait pas à vendre lorsqu’il a été approché par un intermédiaire pour un accord.

Ouaip. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 – Wryan Reynolds (@VancityReynolds) 9 février 2021

Cependant, les membres ont rapidement changé d’avis lorsqu’ils ont appris que c’était Reynolds et McElhenney qui étaient intéressés.

Une déclaration disait: «Le Wrexham Supporters Trust Board est heureux d’annoncer la conclusion de la vente de Wrexham AFC à RR McReynolds LLC.

« Wrexham Supporters Trust entre maintenant dans un nouveau chapitre, avec une réflexion nécessaire sur la direction que nous prenons.

« Nous exhortons tous les supporters à s’unir derrière nos nouveaux propriétaires, le club et l’équipe alors qu’ils cherchent à ramener Wrexham aux sommets dont nous avons tous rêvé. »

Réagissant à leur nouvel achat, Reynolds a changé son nom Twitter en Wryan, tandis que McElhenney a changé le sien en Wrob.

La @Wrexham_AFC la remise est terminée! Nous trinquons avec une bouteille en édition limitée de @AviationGin et je suis rebaptisé Wrob. Les deux que je suis apparemment légalement obligé de faire car j’ai été informé que Ryan possède maintenant mes droits à vie. Mon avocat étudie actuellement la question. pic.twitter.com/f4fdpJtlIq – Wrob McElhenney (@RMcElhenney) 9 février 2021

Wrexham a tweeté «l’énoncé de mission» de ses nouveaux propriétaires, qui disait: «Investir dans un centre de formation permanent.

« Explorez la rénovation de l’hippodrome.

« Toujours battre Chester. »

Quelques instants avant l’annonce, Wrexham a battu Altrincham 2-1 en Ligue nationale.

Le club occupe la 7e place du cinquième niveau de football anglais, derrière Altrincham, Notts County et Stockport County.