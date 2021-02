Ryan Reynolds et Blake Lively font un don supplémentaire d’un million de dollars pour lutter contre l’insécurité alimentaire

Le couple de célébrités a fait don de 500 000 $ à deux organisations – Feeding America et Food Banks Canada.

Ces groupes ont également été les bénéficiaires de l’autre don d’un million de dollars du couple pour aider à lutter contre la faim.

« Nous sommes honorés et privilégiés de pouvoir continuer à soutenir Feeding America et Food Banks Canada », a déclaré le couple dans un communiqué conjoint. «Nous savons que les luttes auxquelles tant de nos voisins ont été confrontés l’année dernière ne sont pas terminées, et nous sommes reconnaissants de pouvoir contribuer à faciliter le travail important des banques alimentaires aux États-Unis et au Canada afin de pouvoir fournir des repas nourrissants aux personnes dans le besoin. »

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Feeding America a remercié les acteurs pour «être notre équipe de rêve pour lutter contre la faim».