Ryan Reynolds et Blake Lively échangent leurs vœux originaux pour la Saint-Valentin; Michelle Obama, JLo célèbrent

La Saint-Valentin 2021 peut sembler un peu différente, mais les stars passent toujours les vacances à célébrer leurs proches.

Ryan Reynolds a continué à garder ses rythmes romantiques parfaitement étranges dans une galerie Instagram dédiée à sa femme de près de neuf ans, Blake Lively.

« Mon valentine pour toujours dans un avenir prévisible », a écrit dimanche la star de « Deadpool » à côté de la galerie, qui comprenait une vidéo au ralenti de la luge Lively.

Lively a maintenu l’ambiance décalée en publiant une vidéo Instagram en accéléré de Reynolds travaillant de manière experte sur ses cheveux. Elle a ajouté une légende NSFW montrant qu’elle était satisfaite du résultat final et une photo de couple.

Jennifer Lopez a montré un énorme bouquet de roses rouges du fiancé Alex Rodriguez dans une vidéo Instagram dimanche alors que « My Funny Valentine » de Frank Sinatra jouait en arrière-plan. Le chanteur, 51 ans, a noté que février était le mois d’anniversaire du couple et que le 1er février était la première fois qu’ils se rencontraient.

« La première fois que nous sommes sortis, c’était deux jours plus tard et depuis, il n’y a pas eu un seul jour où nous n’avons pas été ensemble ni parlé », a écrit Lopez. « Tu me fais rire … j’aime ton sens de l’humour terriblement drôle … et comment tu essaies toujours de rendre chaque pièce dans laquelle tu entres plus joyeuse … Je t’aime et tout ce que tu fais pour moi et avec moi. … tu es mon drôle de valentine. «

Halle Berry a posté sur Instagram avec son petit ami, Van Hunt, y compris une brève vidéo d’elle-même dansant dans des sous-vêtements à imprimé cœur. Sous une photo du couple en train de s’embrasser, Berry a donné des conseils à tous ceux qui se débattaient pendant les vacances.

« Je te sens, mais n’abandonne jamais et ne se règle JAMAIS pour moins que ce qui fait chanter ton cœur! Peu importe ce qu’ils disent ou comment ils t’appellent. Peu importe le nombre de fois que tu essaies, ça vaut toujours le coup. Si tu désires l’amour, vous trouverez votre partenaire, votre égal … votre personne … même si cela vous amène jusqu’à 54 ans! «

Keith Urban a adressé ses salutations sur Instagram à sa femme Nicole Kidman, publiant une jolie photo des deux et notant qu’ils se sont rencontrés en 2005. « 16 Valentines … et ça ne fait que devenir plus doux !!! a écrit.

Kidman a fait monter la température dans sa publication Instagram, avec une photo des deux dans un baiser romantique en plein air. « My Forever Valentine 💋❤️ #ValentinesDay », a écrit Kidman.

Rita Wilson a salué sur Instagram son mari de près de 33 ans, le citoyen grec Tom Hanks, en publiant une photo du couple.

« Joyeuse Saint Valentin️à mon amour, mon corazon, mon καρδία, celui qui me fait rire tous les jours. Je t’aime », a écrit Wilson.

Bindi Irwin, qui attend son premier enfant avec son mari Chandler Powell, a souhaité au futur père une bonne Saint-Valentin sur Instagram.

«Plus de 7 ans à aimer ce beau mec. Ma Valentine pour toujours et mon mari incroyable», a-t-elle sous-titré une photo des deux en train de s’étreindre.

L’ancienne première dame Michelle Obama a rendu hommage à l’ancien président Barack Obama dans un message d’amour: « Joyeuse Saint-Valentin, @barackobama! La vie est toujours plus belle quand je suis à vos côtés. »

Barack Obama a rendu la pareille, célébrant sa femme et ses filles Sasha et Malia.

« Bonne Saint Valentin à tous les trois qui ne manquent jamais de me faire sourire », a-t-il légendé une photo de famille. « Votre lumière éblouissante rend tout plus lumineux. »

L’ancienne première dame Melania Trump a célébré les « enfants courageux et inspirants » au Children’s Inn de l’Institut national de la santé, où elle a passé les vacances sous l’administration de l’ancien président Donald Trump.

«Je leur envoie de l’amour et de la force, aujourd’hui et tous les jours», a-t-elle écrit à côté d’une série de photos de retour.

La star de « Queer Eye », Jonathan Van Ness, a posté une jolie photo de lui-même et de son mari Mark Peacock, exhortant ses partisans à célébrer tous les types d’amour, qu’ils soient ou non dans une relation amoureuse le jour de la Saint-Valentin.

«Avant, je n’aimais vraiment pas l’idée de la Saint-Valentin tant que je n’avais pas compris que c’était une journée pour célébrer l’amour, pas seulement l’amour romantique», a écrit Van Ness sur Instagram. « Alors aujourd’hui si vous célébrez vos amis, votre partenaire, ou peut-être que vous célébrez aimer votre DAMN FOINE SELF !! Ils sont tous valables et valent la peine d’être célébrés. »

En préparation pour les vacances, Chrissy Teigen a partagé une adorable série de photos d’elle et de la fille de 4 ans de John Legend, Luna, vêtue d’un ensemble tout rose avec un bandeau en forme de cœur en fourrure.

