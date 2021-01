Ryan Reynolds a prouvé qu’il était un super-héros de la vie réelle lorsqu’il a répondu à l’appel d’un garçon de 11 ans luttant contre le cancer et lui a envoyé un message d’espoir personnalisé.

Cette semaine, le joueur de 44 ans Dead Pool l’acteur a enregistré et envoyé le clip à un compatriote d’origine canadienne Brody Dery environ un jour après que les utilisateurs de Twitter, dont deux législateurs, ont attiré l’attention de l’acteur sur une demande du garçon et de sa mère de prendre contact.

«Brody, c’est Ryan Reynolds», dit l’acteur dans la vidéo diffusée sur CKPG-TV et a été posté sur Twitter par journaliste Caden Fanshaw. « Je viens d’entendre un peu parler de votre histoire et je voulais vous envoyer cette vidéo et vous faire savoir que je pense à vous et que je vous envoie des tonnes d’amour et je vous envoie de la force, quelle que soit la force que je ‘ vous avez. «

Ryan a continué: « Mec, tu as une tonne de gens dans ta vie qui t’aiment tellement. Je sais que tu as vécu ça, je sais que ça a été un défi ces derniers temps mais tu sais quelque chose, Brody, tu es juste le mec pour le boulot. Alors je t’envoie beaucoup d’amour. J’espère pouvoir te rencontrer en personne un de ces jours et m’accrocher. OK, mon pote, au revoir. «

Brody, qui suit actuellement des traitements de chimiothérapie pour le lymphome de Hodgkins de stade 3B, était ravi de recevoir le message vidéo de Ryan et lui et sa famille l’ont regardé encore et encore, sa mère, Randi Dery, Raconté Nouvelles de CTV.

«Sa mâchoire a frappé le sol», dit-elle à propos de la réaction de son fils. « Il n’arrête pas de dire: ‘Je me sens spécial – j’ai l’impression d’être la star de cinéma.' »