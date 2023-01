Ryan Reynolds emmène sa fille James, 8 ans, au match de FA Cup de Wrexham – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Nigel Keene/ProSports/Shutterstock

Alors que la plupart des Américains étaient à l’écoute pour voir les Eagles de Philadelphie et les Chiefs de Kansas City se qualifier pour le Super Bowl LVII, Ryan Reynolds a été enveloppé dans une autre marque de “football” dimanche (29 janvier). Ryan, 46 ans, a regardé Wrexham AFC, le club de football gallois avec lequel il est copropriétaire Rob McElhenney, a affronté les Anglais du Sheffield United FC en FA Cup. Ryan n’était pas seul alors qu’il regardait les équipes jouer pour une égalité exaltante : James Reynolds, son et Blake LievelyLa fille de 8 ans, a rejoint son père dans les tribunes.

Pendant l’un des moments les plus légers du match, James a placé une casquette sur la tête de son père alors qu’il semblait un peu nerveux quant aux chances de son équipe. Ce fut un aller-retour furieux, les deux clubs échangeant la tête avant le coup de sifflet final. À un moment donné, Ryan s’est levé pour encourager le club, criant fort alors que les autres se rassemblaient sur le terrain de Wrexhman, The Racehorse Ground.

Blake, 35 ans, n’était pas là avec son mari et sa fille. Au lieu de cela, elle a regardé le match depuis leur domicile à Los Angeles. “J’ai acheté ESPN + aujourd’hui”, a-t-elle légendé une histoire Instagram, “juste pour regarder mon mari vivre une anxiété paralysante en direct. Valoir la peine. Si vous ne regardez pas ce fou [Wrexham] jeu en ce moment, vous manquez ces vibrations. Ils jouent un temps trois lieues plus haut. Et actuellement en train de gagner. La vie n’a aucun sens.”

Le match s’est terminé sur un match nul 3-3. de Sheffield Olivier McBurnie marqué à la deuxième minute du match, et il faudrait 48 minutes à Wrexham pour répondre avec l’égalisation, grâce à James Jones. Wrexham a sauté en tête lorsque Tomas O’Connor marqué à la minute 61, mais Olivier Norwood de Sheffield a égalisé les choses quatre minutes plus tard. Wrexham était sur le point de gagner le match lorsque Paul Mullin marqué, mais John Egan a marqué pour Sheffield dans le temps supplémentaire, forçant une rediffusion.

“Très déçu. Concéder l’un des derniers coups de pied du match à partir d’un jeu arrêté est éventrée », a déclaré l’attaquant de Wrexham Mullin à la BBC, par ESPN. « Si nous tenons juste contre dix hommes, alors nous sommes finis. Je pensais que nous étions la meilleure équipe tout au long du match, créant des occasions et semblant dangereux pendant la pause. Nous les avons limités à peu d’occasions en jeu ouvert.

La FA Cup est la plus ancienne compétition nationale de football au monde. C’est une compétition à élimination directe (ce qui signifie que vous perdez et que vous rentrez chez vous), et Wrexham était au bord de la surprise qui les aurait réservés au cinquième tour du tournoi. Au lieu de cela, ils se rendront à Bramall Lane de Sheffield United pour une rediffusion samedi (4 février), un jour avant le autre grand match de football – alias Super Bowl LVII.

Ryan et Rob McElhenney ont acheté le club Wrexham en 2020. Une série FX, Bienvenue à Wrexhama documenté la prise de contrôle du club par Ryan et Rob et les épreuves et les tribulations qui accompagnent le football professionnel.

