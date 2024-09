Ryan Reynolds dit qu’il y avait une réplique dans « Deadpool & Wolverine » que le patron de Disney, Bob Iger, lui a demandé de couper

CNN

Le personnage de Deadpool est connu pour toujours repousser les limites, mais il y avait un élément qui était tellement hors sujet dans « Deadpool & Wolverine » qu’il a été coupé du film.

Au Fast Company Innovation Festival de cette semaine à New York, par Date limiteL’acteur, producteur et coscénariste de « Deadpool », Ryan Reynolds, a rappelé qu’« il n’y avait qu’une seule réplique dans tout le film qu’ils m’ont demandé de supprimer » – le « ils » faisant référence à Disney, propriétaire de Marvel Studios.

Lorsque le public s’est demandé, comme on pouvait s’en douter, quelle pouvait bien être cette réplique, Reynolds a hésité. « Non. Non. Non ! Et ils avaient raison ! » a-t-il dit.

La star de « Free Guy » a ensuite imité le PDG de Disney en disant : « Dès que quelqu’un dit quelque chose du genre : « Ryan, c’est Bob Iger. J’adorerais que tu supprimes cette réplique. Ça va vraiment nous compliquer la vie ici. »

Il a ajouté que lorsqu’il a entendu cela, « quelque chose dans mon cerveau s’est dit : « Il faut garder la ligne ! Précieux ! »

Mais après réflexion, il s’est dit : « Bien sûr que je peux retirer ça. Est-ce que je peux dire quelque chose sur Pinocchio à la place ? Et la réponse est oui ! »

Et même si nous ne saurons peut-être jamais quel était le morceau de dialogue offensant, le mercenaire à la bouche ouverte nous a offert de nombreuses autres friandises vulgaires dans sa dernière sortie, en tant que premier film Marvel classé R sous la propriété de Disney.

Si vous cherchez un exemple, pensez simplement à la première bande-annonce de « Deadpool & Wolverine », qui regorgeait de références aux deux jouets sexuels et drogues récréatives.Merde !