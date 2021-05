Ryan Reynolds crie à sa femme Blake Lively: «Bonne fête des mères, mon amour» | Nouvelles des gens

Washington: L’acteur canadien Ryan Reynolds a salué sa femme et son acteur Blake Lively à l’occasion de la fête des mères et lui a écrit une note de gratitude.

La star de « Deadpool » s’est rendue sur Instagram et a partagé un adorable selfie avec sa belle femme. Sur la photo, Reynolds est vu étreindre Lively dans un jardin alors qu’ils sourient et regardent tous les deux dans l’objectif. En plus de l’image, il a écrit une note détaillée en félicitant la mère de trois enfants.

Il a écrit: «On ne peut pas en dire assez … vous êtes le cœur et l’âme de chaque instant que cette famille partage. Je suis reconnaissant pour la lumière et la gentillesse que vous apportez à chaque seconde de notre vie. Je te vois dans les yeux de nos enfants… Chaque rire. Chaque clignement de l’œil et chaque moment de vulnérabilité réfléchi. «

L’acteur de 44 ans a ajouté: « Le courage tendre qu’il faut pour être mère en 2021 est un acte de force et d’héroïsme purs. »

Concluant la note adressée à sa femme, Reynolds a déclaré: «J’ai la chance de refléter un peu la lumière du soleil que vous brillez sur nous tous. Bonne fête des mères, mon amour.

Dès que le message a été diffusé sur la plate-forme de partage de photos, il a recueilli plus de 1,1 lakh likes avec des dizaines d’étoiles jaillissant sur le post adorable de la star de « Green Lantern ». Des dizaines de fans ont laissé des émoticônes cœur rouge et feu alors qu’ils adoraient le message. La fête des mères, qui est une célébration annuelle honorant les liens maternels et l’influence des mères dans la société, est célébrée dans de nombreuses régions du monde.