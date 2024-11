Ryan Reynolds applaudit Martha Stewart en disant qu’il n’est « pas si drôle dans la vraie vie »

L’acteur de « Deadpool & Wolverine » et le gourou du lifestyle sont voisins à Bedford, New York

Ryan Reynolds ne va pas laisser Martha Stewart avoir le dernier mot.

Le Deadpool et Wolverine La star, 48 ans, a répondu aux commentaires viraux de Stewart selon lesquels il était « pas si drôle » hors écran alors qu’il est à l’écran dans un message sur X (anciennement Twitter) le samedi 2 novembre.

Après que Stewart, 83 ans, ait fait cette déclaration le Récompenses Bilt‘ Novembre Loyer gratuit jeu télévisé sur Reynolds, qui, selon elle, est son voisin à Bedford, NY, Reynolds a écrit« Je ne serais pas d’accord avec elle. Mais j’ai essayé ça une fois. »

« La femme est étonnamment vive. Elle a vraiment réduit l’écart après environ un kilomètre et demi », a-t-il ajouté.

Pendant elle Loyer gratuit Lors de son apparition, le PDG et fondateur de Bilt, Ankur Jain, a demandé à Stewart quelles célébrités, selon elle, les répondants avaient désignées comme étant les plus amusantes avec qui sortir.

« Il est probablement sur la liste simplement parce qu’il se couvre dans ses films et que vous ne voyez pas son visage – Ryan Reynolds, en fait-il partie ? » » a-t-elle demandé, avant d’ajouter : « Et tu veux savoir quelque chose ? Il n’est pas si drôle dans la vraie vie. Non, il n’est pas si drôle. Il est très sérieux.

Après avoir partagé que ses choix personnels auraient été Brad Pitt et Georges Clooney – et en mentionnant des gens comme Snoop Dogg et Taylor Swift — Stewart a admis qu’elle « enlèverait Ryan [the list]et je mettrais quelqu’un d’autre. »

« C’est un bon acteur », a en outre reconnu le gourou du style de vie à propos de Reynolds. « Il peut agir de façon drôle, mais il n’est pas drôle. Peut-être qu’il pourra redevenir drôle… Je vais avoir des ennuis. «

Stewart est apparue au programme pour la promotion de son nouveau livre de cuisine, Martha : Le livre de recettes : 100 recettes préférées, avec des leçons et des histoires de ma cuisinesorti le 22 octobre.

Le mois dernier a également vu la première de Marthele nouveau documentaire Netflix de RJ Cutler qui raconte les événements de la vie riche de l’icône culinaire.