Elmo serait ne pas approuver!

Ryan Reynolds nous ramène à cette fois en 2010 quand il a fait une apparition sur Rue de Sesame… avec un nouveau commentaire.

Cette semaine, un fan a tweeté sur le fait de regarder l’ancien épisode, en écrivant: « Regarder un petit @sesamestreet avec le gamin, et c’est un épisode avec @VancityReynolds et le gang faisant un bâillon A-Team. C’est un délice, pour moi et pour le gamin. »

Ryan se souvient très clairement de ce moment, peut-être un peu trop clairement. Il a répondu en décrivant le costume bleu en forme de A avec, euh, des détails graphiques. Protégez les yeux de vos enfants, les gens!

le Dead Pool étoile a répondu, « Je me souviens à quel point c’était difficile de chanter parce que le trou A était si serré. Mais j’ai réussi parce que les enfants de tout le pays comptaient sur moi. »

Tout cela s’est passé quatre ans avant que lui et Blake Lively a accueilli leur première fille. Maintenant, il est papa James, 6, Inez, 4 et Betty, 16 mois.