Ryan Reynolds a eu la réponse parfaite en trois mots après que Deadpool et Wolverine aient battu les Avengers pour un record au box-office majeur

Ce serait un euphémisme de dire que Deadpool et Wolverine a été l’un des plus grands succès au box-office de 2024. Lors de sa sortie en juillet, le film réalisé par Shawn Levy a enregistré l’un des meilleurs week-ends d’ouverture de Marvel. Il a depuis continué à atteindre de nouveaux sommets financiers et a désormais franchi une nouvelle étape impressionnante. D&W n’a pas usurpé Les Vengeurs pour un nouveau titre, parmi les films de super-héros les plus rentables. À ce sujet, Ryan Reynolds s’est rendu sur les réseaux sociaux pour donner la réponse parfaite en trois mots.

Deadpool et Wolverine s’élevait récemment à 623 millions de dollars sur le marché intérieur (comme l’a noté Les chiffres) et un peu plus d’argent a été ajouté à ce total quelques jours plus tard. Avec cela, le film a maintenant dépassé The Avengers sur la liste des films de super-héros les plus rentables sur le marché intérieur. Plus précisément, le film sanglant et profane est désormais le cinquième film Marvel Studios le plus rentable aux États-Unis ainsi que le cinquième film de bande dessinée le plus rentable de tous les temps, sur le plan national.

Ryan Reynolds – qui est très actif sur les réseaux sociaux – a repéré la nouvelle sur X et n’a pas pu s’empêcher de réagir. L’acteur effronté n’a pas dit grand-chose mais, comme on pouvait s’y attendre, il a trouvé le moyen idéal de commémorer la dernière réussite de son film :

Shawarma pour tout le monde !

Les fans de l’univers cinématographique Marvel savent sûrement que le commentaire de l’acteur Wade Wilso est un clin d’œil à la première apparition cinématographique des Avengers. Lors de la scène post-crédits du film de Joss Whedon de 2012, les héros les plus puissants de la Terre se rassemblent dans un restaurant après la bataille de New York. C’est là qu’ils dévorent solennellement du shawarma, selon une suggestion de Tony Stark. Étant donné ce que Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Shawn Levy et leurs collaborateurs ont accompli avec D&WJe dirais certainement qu’ils ont gagné le droit de célébrer de cette façon également.

Les recettes au box-office du dernier film du MCU ont été absolument extraordinaires. Après avoir dominé pendant plusieurs semaines, Deadpool et Wolverine a atteint 1 milliard de dollars dans le monde entier début août. Il est également devenu depuis le film classé R le plus élevé de tous les temps, battant celui de 2019 Joker pour prendre cette couronne. Cette étape importante a suscité une réponse du réalisateur de ce film DC, Todd Phillips, qui a célébré le succès du road trip multiversal de Marvel. Inutile de dire que ce film a fait forte impression.

À ce stade, la performance cinématographique déchaînée de Wade Wilson et Logan ne surpasse peut-être pas des films comme Spider-Man, Black Panther et d’autres. Cependant, le film va sûrement rapporter un peu plus d’argent à la fin de sa sortie en salle. Je savais que le film aurait du succès, mais je n’aurais jamais pu prédire qu’il aurait autant de succès au box-office. Sérieusement, avec tout ce succès, j’ai bon espoir que Ryan Reynolds et son équipe se réuniront et organiseront une sorte de fête – une fête qui comprendra beaucoup de shawarma.

Si vous ne l’avez pas encore vu, vous pouvez toujours le consulter Deadpool et Wolverine est actuellement en salles, aux côtés d’autres entrées au programme des films de 2024. Vous pouvez également diffuser les deux premiers films de la franchise, Les Vengeurs ainsi que les films Marvel dans l’ordre en utilisant un abonnement Disney+.