Ryan Reynolds a découpé les boucles d’oreilles de Blake Lively en photo, il a donc dû les télécharger à nouveau

L’acteur Ryan Reynolds et Blake Lively ont célébré le 10e anniversaire de leur premier rendez-vous ensemble et ont revisité le même restaurant où ils sont allés pour leur premier rendez-vous en 2011. Le couple a partagé des moments de leur journée spéciale avec leurs fans sur les réseaux sociaux et a publié plusieurs photos de la date. Dans l’une des histoires Instagram, les deux ont pris la pose pour un selfie ensemble, mais il manquait quelque chose à ce clic presque parfait. Ryan a coupé les boucles d’oreilles « Mignonnes » de Blake. Il s’est immédiatement rendu compte de son erreur et étant le partenaire parfait qu’il est, Ryan a téléchargé la photo complète avec des excuses. Le texte sur la deuxième histoire Instagram disait : les jolies boucles d’oreilles de ma femme. Elle m’a mieux entraîné que ça. Désolé si j’ai laissé tomber quelqu’un. «

Le geste de Ryan a rapidement attiré beaucoup d’attention en ligne et les internautes l’ont appelé le « mari parfait ». Une capture d’écran des histoires Instagram de Ryan a été partagée sur Twitter.

Depuis qu’il a été partagé en ligne, le Tweet a recueilli plus de 10 000 likes ainsi que plusieurs réactions sur le site de microblogging. Certains utilisateurs ont dit que Ryan est le genre d’homme dont chaque femme a besoin, mais que très peu en ont. « Mes chances de trouver un tel homme sont toujours sombres, jamais Blake », a écrit un utilisateur réagissant au Tweet. Un utilisateur s’est inspiré du couple et a déclaré: « Hahaha.. Je vais obliger mon mari à faire de même ».

Pendant ce temps, d’autres ont été simplement impressionnés par les plaisanteries en ligne du couple.

Découvrez quelques-unes des réactions ici :

Ils forment un couple vraiment mignon… Toujours en train de se traîner… Blake a en fait l’avantage dans ce domaine…— fabsheikh🏹#FreePalestine (@kainatjs) 1er août 2021

Uff… ils sont les meilleurs. Je me souviens que Blake animé avait posté la photo de Ryan Gosling pour l’anniversaire de Ryan Reynolds et qu’il avait répondu avec encore quelque chose de plus spirituel. J’aime toujours leur relation de plaisanterie sur les réseaux sociaux. — Purva Shethji (@PurvaShethji) 1er août 2021

De loin le meilleur couple de célébrités .. ❤️— Muhammad Faisal (@MFaisal2) 1er août 2021

Ryan et Blake sont souvent vus s’impliquer dans des plaisanteries en ligne et ravir leurs fans avec leurs moments mignons. L’un des couples les plus populaires d’Hollywood, Ryan et Blake se sont rencontrés en 2011 lors du tournage du film ‘Green Lantern’ et sont tombés amoureux. Les deux ont décidé de faire avancer les choses et se sont mariés en 2012 et sont maintenant les fiers parents de 3 filles.

