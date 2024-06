Ryan Reynolds a déclaré la « guerre des seaux à pop-corn ». Il est honnêtement sur quelque chose

CNN

Ryan Reynolds cette semaine a dévoilé sans doute la marchandise la plus attendue et certainement la plus convoitée liée à son prochain film « Deadpool et Wolverine» : le seau à pop-corn nouveauté du film.

Dit avoir été conçu par Deadpool lui-même, le seau, inspiré de Wolverine, présente une grande ouverture semblable à la bouche grande ouverte du mutant à guérison rapide, complétée par la suggestion vulgaire et discrète d’une langue (elle vient du célèbre Deadpool inapproprié, après tout).

Dans son publication sur les réseaux sociaux annonçant cet article à la mode, Reynolds a écrit : « Dans des années, ils se souviendront de 2024 comme de l’année où la guerre des seaux de pop-corn a commencé. »

De quelle « guerre » pourrait-il faire référence et pourquoi tout ce battage médiatique autour de ces contenants de collations de cinéma, de toute façon ? Les seaux à pop-corn, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, connaissent un moment majeur.

La première série de batailles de seaux de 2024, pourrait-on dire, a été remportée en mars par un pop-corn « Dune : partie deux » seau si étrange que ça a engendré un Sketch « Saturday Night Live »).

L’attrait de ces godets – également appelés « navires de concession » ou encore «Véhicules de concession de collection» pour inclure les contenants de boissons spéciales et autres – est large, attirant à la fois les collectionneurs chevronnés et les cinéphiles occasionnels.

« Voir au cinéma un objet de mes personnages préférés m’attire », a déclaré le collectionneur. Shahji Adam dans un e-mail à CNN. Adam, qui collectionne également d’autres produits de la culture pop comme les figurines Funko Pop, a décrit sa passion pour les seaux à pop-corn comme une « nostalgie amusante » pour les objets qui l’aident à se souvenir de la sensation de regarder un film particulier pour la première fois.

Les seaux de pop-corn de marque ont commencé apparu dans les années 1990 dans les parcs à thème Disney avant de se rendre dans les cinémas dans le cadre de campagnes marketing.

Nels Storm d’AMC, vice-président de la stratégie alimentaire et boissons et chef de l’équipe marchandises, considère 2019 comme un tournant dans l’évolution du nouveau navire de concession.

« Nous expérimentons depuis des années des versions de pots à pop-corn et de récipients à boissons en plastique avec un marquage sous film. Le véritable début du programme actuel a débuté en 2019 lorsque nous avons présenté le vaisseau R2-D2 au public cinéphile », a déclaré Storm, en référence aux célèbres conteneurs de pop-corn en forme d’androïde sortis pour soutenir le « Star » de cette année-là. Wars : Épisode IX – L’Ascension de Skywalker.





Notant comment les seaux R2-D2 se sont vendus dans les magasins AMC à travers le pays lors de la soirée d’ouverture, Storm a ajouté qu ‘ »il était clair qu’il y avait un plus grand potentiel dans cet espace ».

Depuis lors, d’autres seaux de pop-corn très demandés incluent la voiture Ghostbusters Ecto-1, le marteau de Thor Mjölnir, le Charger de Dominic Toretto, le chapeau Wonka et une voiture Barbie, a déclaré Storm.

AMC a même récemment ramené le seau à pop-corn R2-D2 pour le festival de cette année. Que la quatrième journée « Star Wars »en soutien à la réédition de «Star Wars : Épisode I – La menace fantôme.»

Ce seau est le préféré d’Adam, comme on le voit sur son TIC Tac.

« C’est gigantesque et j’adore le fait que la tête du R2 soit l’endroit où vous mettez la boisson et que le corps soit celui du pop-corn ! » il a dit.

Roland Romero, un adepte du seau à pop-corn avec un Liste de lecture YouTube de son impressionnante collection, a noté que les récipients sont mondialement populaires et pas toujours faciles à obtenir. Certaines chaînes de cinéma peuvent se trouver hors de la région ou proposer les articles pour une durée limitée, a déclaré Romero.

Valérie Mâcon/AFP/Getty Images Des seaux de pop-corn sont photographiés lors de la première mondiale du film-concert « Taylor Swift: The Eras Tour » à AMC The Grove à Los Angeles en 2023.

« La seule astuce est que pour presque tous ces objets de collection, les invités souhaitant obtenir les dernières nouveautés voudront s’assurer qu’ils verront le film le week-end d’ouverture et, dans de nombreux cas, la soirée d’ouverture », a noté Storm.

Il a ajouté que les seaux R2-D2 se sont vendus à chaque fois qu’ils ont été mis à la disposition du public et que le vaisseau de pop-corn Ecto-1 « a volé hors des cinémas pendant les premières heures » de la soirée d’ouverture de « Ghostbusters Afterlife » en novembre 2021. .

Les chaînes de cinéma sont impatientes de inciter le public à venir manger du pop-corn au cinéma plutôt que sur leur canapé à la maison, ce qui signifie que davantage de détenteurs de collations impertinents arriveront.

« Le ciel est la limite », a déclaré Storm, ajoutant qu’AMC « repoussait toujours les limites » pour faire d’aller au cinéma un événement amusant et intéressant.

De Ryan Reynolds/YouTube Le seau à pop-corn Wolverine.

Et si tu pensais atteindre la bouche géante d’un ver des sables d’Arrakis était dégoûtant, attendez simplement que d’autres articles de merchandising liés à l’horreur descendent sur le brochet.

Adam a dit que parce qu’il est un fan de films d’horreur, il est enthousiasmé par le seau « Alien: Romulus », qui, selon les rumeurs, serait dans la forme d’un Xénomorphe – ou, l’extraterrestre extrêmement dangereux et dégoûtant, à deux bouches, acide contre sang, au centre de tout cela. franchise historique.

Être averti. La bataille continue.