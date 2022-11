Ryan, rencontrez Ryan : Reynolds réalise un vœu pour un adolescent de Campbellton

Lorsque Ryan Burris, 17 ans, a découvert qu’il allait rencontrer l’acteur Ryan Reynolds, il a tout de suite commencé à faire ses valises.

Burris, qui vit avec sa famille dans la ville de Campbellton, dans le nord du Nouveau-Brunswick, a eu un préavis de deux semaines avant que le voyage pour voir Reynolds aux studios Steiner à New York ait lieu. Mais la visite tardait à venir.

Lors d’une marche de collecte de fonds pour une tumeur au cerveau au début de 2019, Burris et sa famille ont découvert qu’il était qualifié comme candidat pour la fondation Make-A-Wish, qui a une succursale dans toutes les provinces canadiennes.

Son souhait ? Pour rencontrer Ryan Reynolds, l’acteur canadien derrière Deadpool, l’un de ses super héros préférés.

“Il me semblait être un bon choix parce qu’il était très drôle”, a déclaré Burris.

Prendre des photos avec Ryan Reynolds était l’une des parties préférées de la journée de Ryan Burris. Il est photographié ici avec ses parents, Gary Burris et Lynne Desrosiers Burris. (Fourni par Make-A-Wish Nouveau-Brunswick)

Le souhait de Burris s’est réalisé et le voyage était prévu pour 2020 – mais la pandémie a frappé, quelques jours seulement après que la visite était censée avoir lieu.

Deux ans plus tard, Burris a finalement rencontré Reynolds. Sa famille a fait le voyage à New York au début du mois.

Il se souvient de ce qu’il pensait au moment où il est arrivé : « Je suis vraiment là après deux ans d’attente, et [I’m] vraiment heureux de le rencontrer.”

Burris et sa famille ont passé quelques heures au studio de Brooklyn. Reynolds les a fait visiter le plateau et ils ont passé quelques heures à le regarder filmer une scène.

“Nous avons pu rencontrer d’autres personnes, des réalisateurs, tous ceux qui étaient impliqués dans le film, donc c’était bien de voir cette perspective également”, a déclaré Burris, à qui on a demandé de ne pas partager plus de détails sur le film.

Reynolds, qui, selon Burris, était “un gars vraiment sympa, vraiment drôle”, a pris des photos avec la famille et a signé quelques choses pour Burris, y compris une chemise de graduation de son lycée.

La famille a pu passer quelques jours à New York, visiter l’Empire State Building, Top of the Rock et Times Square. Depuis son retour à la maison, Burris a déclaré que sa famille et ses amis étaient ravis pour lui.

“C’était une expérience vraiment amusante”, a-t-il déclaré.