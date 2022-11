Ryan Porteous: le défenseur d’Hibernian refuse un nouveau contrat et s’apprête à quitter Easter Road | Nouvelles du football

Ryan Porteous devrait quitter Hibernian après que le club a confirmé qu’il avait refusé un “nouveau contrat hautement amélioré” à Easter Road.

Le contrat actuel du défenseur se termine à l’été 2023 mais pourrait désormais être vendu en janvier alors que les Hibs cherchent à tirer profit de l’international écossais.

Porteous, 23 ans, a rejoint le club à l’adolescence et a fait ses débuts complets en 2017 avant de jouer plus de 150 fois pour la première équipe.

Ses performances impressionnantes au cours des dernières saisons l’ont vu entrer dans l’équipe de Steve Clarke où il a fait ses débuts en Écosse contre l’Ukraine en UEFA Nations League en septembre.

“Potentiellement, une vente en janvier serait la meilleure”

Le patron d’Hibernian, Lee Johnson, analyse la défaite amicale contre Middlesbrough, le retour de blessure de Kevin Nisbet et la blessure de fin de saison de Martin Boyle



S’exprimant après la défaite d’Hibernian 2-0 lors d’un match amical contre Middlesbrough, le patron des Hibs, Lee Johnson, a déclaré : “Le fait est que Ryan ne signe pas de nouveau contrat.

“Nous avons proposé un contrat fantastique, un très gros contrat pour le club de football et à mes yeux un contrat qui aurait dû être proposé deux ans et demi plus tôt pour un joueur de cette qualité.

“Nous ne pouvons plus faire ce que nous avons fait, les conversations ont été bonnes mais il est bon, de haut niveau, et c’est un jeune joueur libre.

Image:

Porteous (à gauche) a rejoint l’équipe de direction du patron Lee Johnson cette saison





“Je n’ai aucun problème avec Ryan. Il a refusé le meilleur contrat que nous pouvions offrir et cherche de nouveaux pâturages.

“Je pense qu’une vente en janvier serait potentiellement la meilleure idée si nous réalisons les frais, car à ce moment-là, vous pouvez réinvestir l’argent dans le club.

“Cela ne signifie pas nécessairement un remplaçant pour Ryan, mais nous devons réinvestir cet argent.

“Si j’étais un entraîneur de championnat, et je l’ai été dans le passé, c’est le type de joueur que je regarderais. Je sais quels salaires les clubs paient, et ils sont élevés.

“Ajoutez en fait que vous avez un agent qui n’a probablement pas eu de source de revenus comme Ryan dans le passé et qui voit une opportunité d’aider Ryan et de l’amener là où il croit qu’il devrait être. C’est malheureusement la nature de la bête.”

