LAKE FOREST – Partout où il est allé, les fans des Bears ont rappelé au directeur général Ryan Poles qu’il devait signer un ailier défensif.

« Vous devez aimer la base de fans des Bears et leur passion », a déclaré Poles samedi au Halas Hall. « Si c’était au match de baseball de mon fils, des gens criaient depuis le terrain, des entraîneurs au troisième but me criaient dessus, ou littéralement sur la plage de Maui, on m’a rappelé que je devais signer un ailier défensif. »

Les Polonais ont finalement conclu l’accord cette semaine. Les Bears ont signé vendredi le vétéran passeur Yannick Ngakoue pour un contrat d’un an de 10,5 millions de dollars. Ngakoue a réalisé 9,5 sacs la saison dernière pour les Colts et a totalisé 65 sacs en sept saisons dans la NFL.

Il répond à un énorme besoin pour cette formation des Bears, qui a enregistré les 20 pires sacs de la ligue la saison dernière et n’a fait qu’un seul ajout significatif en signant l’ailier défensif DeMarcus Walker. Walker, cependant, n’a jamais enregistré plus de sept sacs en une saison.

Maintenant, Ngakoue interviendra et on s’attend à ce qu’il perturbe le QB. Il l’a fait partout où il a joué. Il a eu au moins huit sacs chaque année de sa carrière dans la NFL.

En plus de sa production sur le terrain, Ngakoue apporte un niveau d’expérience de vétéran dont les Bears ont besoin en défense.

« Yannick va apporter du leadership, de l’énergie et sa ruée vers les passes ici, ce qui va aider notre défense et aider notre équipe à s’améliorer », a déclaré Poles. « Aussi, la capacité d’aider nos jeunes gars à apprendre ce métier et les compétences nécessaires pour pouvoir rentrer à la maison et être cohérents et fiables. »

Avec cette signature, les Polonais ont une fois de plus montré sa volonté d’être patient. Il n’a pas paniqué lorsque le libre arbitre a commencé en mars. Les rapports de cette intersaison indiquaient que Ngakoue voulait un contrat pluriannuel, mais les Polonais se sentaient à l’aise de l’attendre, même dans le camp d’entraînement.

« Il y a un niveau de patience que vous devez avoir pour être un bon décideur », a déclaré Poles. « Encore une fois, cela revient à cela. C’est probablement la plus grande leçon de ces deux dernières années : la patience et le fait de laisser les choses arriver. Il y a des moments où nous allons appuyer sur l’accélérateur et parfois vous voulez appuyer sur le frein.

Ngakoue était au Halas Hall vendredi, mais devrait manquer le ou les deux prochains jours d’entraînement. Il est rentré chez lui pour mettre les choses en ordre avant de déménager à Chicago. Il est attendu pour dimanche ou lundi.

« Je voulais juste aller quelque part où je me sens à ma place, et je me sens à ma place ici », a déclaré Ngakoue vendredi. « C’est une grande culture, une grande histoire, c’est un endroit formidable pour jouer au football. »

Les Bears ont libéré le joueur de ligne défensive Jalyn Holmes afin de faire de la place à Ngakoue sur la liste.

En plus de Ngakoue, les Bears ont signé l’ailier rapproché vétéran de 39 ans Marcedes Lewis, un accord qui est devenu officiel samedi. Les Bears ont renoncé à l’ailier rapproché blessé Chase Allen pour faire de la place à Lewis.

« Avec une si jeune équipe, je pensais qu’il était essentiel d’avoir un pro, un leader, quelqu’un sur qui les gars peuvent s’appuyer pour comprendre comment être les meilleurs pros et gagner beaucoup de matchs dans cette ligue, comment rester en bonne santé et prendre soin de leur corps, de toutes ces petites choses », a déclaré Poles. « Il va apporter cela ainsi que nous aider dans le jeu de course et nous aider à rester équilibrés. »