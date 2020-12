Le frère héros de guerre de Jordan North le soutient pour gagner Je suis une célébrité et admet: «Il est le héros à mes yeux.»

Le Sgt Ryan North a failli être tué dans un attentat à la bombe en bordure de route en Irak et a reçu une récompense de bravoure pour avoir sauvé des collègues blessés lors d’un échange de tirs avec les talibans, en Afghanistan.

La star de BBC Radio 1 Jordan, 30 ans, attribue à ses exploits héroïques l’avoir inspiré à tirer le meilleur parti de la vie, notamment en faisant Je suis une célébrité.

Mais Ryan, 34 ans, qui sert dans le 2e Bataillon, Régiment de parachutistes, dit qu’il est maintenant le frère endolori de fierté.

Il dit: « C’est … humiliant et me rend fier qu’il me regarde de cette façon. »









Il a ajouté: «Nous avons des parcours de carrière complètement différents, je suis extrêmement fier de servir mon pays et il est extrêmement fier de divertir un pays sur BBC Radio 1.»

Le DJ n’avait que 16 ans lorsque son grand frère Ryan a été grièvement blessé en 2006, dans une explosion qui a tué son ami.

La mère de Jordan, Wendy, a passé la majeure partie de la semaine aux côtés de son fils à l’hôpital.

Son père Graham, qui a servi dans le Queen’s Lancashire Regiment jusqu’en 2006, était au Moyen-Orient pour travailler.









Jordan a dû aider à s’occuper des jeunes frères Brad et Dominic dans la maison familiale de Preston, Lancs.

Ryan déclare: «Je pense que nous avons tous beaucoup changé pendant cette période. À l’époque, je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne l’ait remarqué, mais avec le recul, cela a définitivement rapproché une cellule familiale forte.

«Mon père était parti avec l’armée et ma mère a toujours été la pierre angulaire pour nous tous et je sais que nous sommes très reconnaissants de l’éducation que nous avons eue.

Ryan a été mentionné dans des dépêches pour ses actions lorsque son commandant, son commandant en second et un autre soldat ont tous été grièvement blessés dans le sud de l’Afghanistan.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Il a pris le commandement de neuf hommes alors que les bombes et les tirs de mitrailleuses pleuvaient, administré les premiers soins et guidé les blessés jusqu’à un point de collecte.

Il ajoute: «Il y a une blague courante selon laquelle la photo du haut sur le mur du salon de ma mère est la préférée.

«Quand j’ai reçu mon prix de bravoure, j’étais le meilleur, quand Jordan a obtenu son diplôme, il est allé au sommet. Je vais accepter gracieusement la défaite à cette occasion et placer personnellement sa photo au sommet. Il a été une inspiration absolue pour moi et pour tous ceux qui regardent.

Jordan a été un énorme succès avec les téléspectateurs I’m a Celebrity. Mais pour Ryan, ses singeries au château ne sont pas nouvelles.









Il a déclaré: «Je suis très fier que Jordan ait été lui-même là-dedans, effrayé de tout, terrible, des accès de maladresse surmontés d’amour et d’affection absolus pour ceux qui l’entourent.

Ryan était ravi d’être mentionné lorsque Jordan a fait l’essai de Viper Vault.

Jordan a déclaré dans l’émission: « Mon frère, qui est un parachutiste, m’a dit, peu importe à quel point vous avez peur ou froid, de penser à votre endroit heureux. »

Ryan dit: «Je n’ai plus jamais voulu mettre ma main sur son épaule et le rassurer que tout irait bien.»









Il ajoute: «Je suis tellement content qu’il se soit souvenu de mon petit discours d’encouragement sur son endroit heureux. Il a terminé le défi et il était visible de voir qu’il avait grandi en force et en tant que personnage.

«Après son passage au château, il ira de force en force et sa capacité à faire face … à toutes les pressions qui se présenteront à lui ne fera qu’augmenter.

«Il a travaillé si dur pour réaliser son rêve d’enfance de ‘Radio 1 DJ’ que nous avons besoin de tous ses fans pour pousser son rêve plus loin afin que nous puissions le couronner roi du château. Toute la famille est si fière.

