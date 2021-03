Plus tôt ce mois-ci, l’écrivain et producteur a publié un premier aperçu des personnages de Macaulay et Leslie. Le duo s’est habillé à neuf, portant de somptueux manteaux et accessoires en fourrure (fausse?) Tout en prenant la pose à la plage.

« Quelque chose de méchant vient de cette façon, » Ryan effrontément partagé. « histoire d’horreur américaine Saison dix. «

En mai dernier, le showrunner a déclaré à E! News comment il a convaincu le Seul à la maison alun pour monter à bord avec sa série.

« Donc, j’ai cette très, très grande partie insensée. Et j’ai demandé à lui parler au téléphone et il a dit OK », a expliqué Ryan. « [When] Je lance, je ne laisse jamais les gens lire des choses, généralement. J’ai dit: « OK, voici le terrain. » Et je leur ai dit le personnage et je lui ai dit qu’il avait des relations sexuelles folles et érotiques avec Kathy Bates et qu’il faisait d’autres choses. Et il a fait une pause et il a dit: «Cela ressemble au rôle que je suis né pour jouer. Alors, il s’est inscrit sur-le-champ. «