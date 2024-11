Ryan Murphy est honnête à propos de la réaction de « Menendez Story »

Pour Ryan Murphy, l’effusion de soutien aux frères Menendez était attendue après son Monstres des séries sur Netflix ont raconté leur histoire.

Apparaissant au panel de leur émission à New York, il a déclaré : « Je ne peux pas dire que je n’ai pas été surpris, car lorsque nous avons fini de tourner le film et que j’ai vu les épisodes, j’ai pensé qu’ils étaient incroyablement puissants à plusieurs points de vue différents. »

Le cinéaste a poursuivi : « Cela a toujours été le but de la série, montrer différents points de vue complexes, mais j’ai vraiment pensé que ce qu’elle faisait en soulevant et en posant des questions sur les abus sexuels était très, très puissant. »

« Et je pense, qu’on le veuille ou non, il y a un mouvement parmi les jeunes qui veulent parler de cela d’une manière qui n’était pas disponible en 1989. Donc, que vous les croyiez ou non, cela n’a pas d’importance. »

« Ce que cela a fait, je pense, et c’est pourquoi je voulais le faire, c’est de lancer une conversation sur ce sujet », a déclaré Ryan.

« Et les gens étaient vraiment attirés par cela, et beaucoup de gens se sont impliqués et ont fait connaître leurs opinions après avoir regardé l’émission, ce qui était très, très intéressant », a-t-il noté.

Récemment, l’équipe de défense d’Eric et Lyle Menendez a déposé une demande de grâce pour leur condamnation en 1996 pour le meurtre de leurs parents, José et Kitty Menendez, en 1989.