Ryan Murphy dit qu’il a contacté “20 des familles et amis des victimes” pour la série “Dahmer”

Ryan Murphy, le créateur et réalisateur de l’émission à succès de Netflix « Dahmer – Monster : The Jeffrey Dahmer Story », a révélé que son équipe et lui ont contacté 20 familles et amis des victimes du tueur en série pendant le temps qu’il a fallu pour rechercher et préparer la série.

“C’est quelque chose que nous avons étudié pendant très longtemps”, a déclaré Murphy lors d’un événement pour le spectacle au DGA Theatre de Los Angeles jeudi. “Et nous, au cours des trois, trois ans et demi où nous l’écrivions vraiment, y travaillions, nous avons contacté 20, environ 20 des familles et amis des victimes essayant d’obtenir des commentaires, essayant de parler aux gens et pas une seule personne ne nous a répondu dans ce processus. Nous nous sommes donc appuyés très, très fortement sur notre incroyable groupe de chercheurs. Mais c’était comme un effort jour et nuit pour essayer de découvrir la vérité sur ces gens.

La série à succès de Netflix a suscité des critiques, affirmant que la série était “sympathique” au tueur en série Jeffrey Dahmer et que certains événements n’étaient pas décrits avec précision. L’émission dépeint la vie du tueur en série, qui a commis des meurtres entre 1978 et 1991.

“Une chose dont nous avons beaucoup parlé pendant la réalisation, c’est que nous n’étions pas tellement intéressés par Jeffrey Dahmer, la personne, mais par ce qui a fait de lui le monstre qu’il est devenu”, a poursuivi Murphy. “Nous en avons beaucoup parlé… et nous en avons parlé tout le temps. Il s’agit vraiment de privilège blanc. Il s’agit de racisme systémique. Il s’agit d’homophobie.”

LA MÈRE DE LA VICTIME DE JEFFREY DAHMER S’EXPRIME SUR LE “MONSTRE” DE NETFLIX : “JE NE VOIS PAS COMMENT ILS PEUVENT FAIRE ÇA”

Plus tôt ce mois-ci, le co-créateur de l’émission Ian Brennan a fait écho aux sentiments de Murphy.

“Je pense que nous montrons un être humain”, a-t-il déclaré à Page Six. “Il est monstrueusement humain, et il est monstrueusement monstrueux et c’est ce que nous voulions en quelque sorte déballer. Nous avons essayé de montrer un portrait aussi objectif que possible. Nous avons fait nos devoirs.”

Certaines des critiques de la série provenaient également de ceux qui estimaient qu’une autre représentation hollywoodienne du tueur en série était inutile et déclenchante.

“Je ne dis à personne ce qu’il faut regarder, je sais que les vrais médias du crime sont énormes, mais si vous êtes vraiment curieux de connaître les victimes, ma famille (les Isbell) est en colère contre cette émission”, Eric Perry, le cousin de La victime de Dahmer, Errol Lindsey, publié sur Twitter . “Cela retraumatise encore et encore, et pourquoi ? De combien de films/émissions/documentaires avons-nous besoin ?”

La mère d’Anthony Hughes, une autre des victimes de Dahmer, a également affirmé que la façon dont la mort de son fils était décrite dans la série “ne s’était pas produite”.

“Je ne vois pas comment ils peuvent faire ça”, a déclaré Shirley Hughes au Guardian. “Je ne vois pas comment ils peuvent utiliser nos noms et publier des trucs comme ça là-bas.”