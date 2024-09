Il existe un fait incontestable à propos de Lyle et Erik Menendez : les frères ont tué leurs parents, Jose et Mary Louise « Kitty » Menendez, le 20 août 1989, dans l’antre de leur manoir de Beverly Hills.

Mais quel était le facteur de motivation derrière ces meurtres ? Était-ce de la cupidité, comme le prétendaient les procureurs, ou était-ce des représailles après des années de mauvais traitements de la part de leurs parents, comme le prétendaient les frères ?

C’est une question à laquelle la série Netflix « Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story » tente de répondre en dramatisant les événements et en montrant différents points de vue – ceux des parents, des frères et des membres du cercle familial ou de certains juste en dehors de celui-ci. Alors que la dernière itération de la série d’anthologies de crimes réels de Ryan Murphy est basée sur les événements historiques de l’affaire, y compris les procès des frères ( le premier s’est soldé par un procès nul ), cela insinue également une relation incestueuse entre Lyle et Erik, ce que les frères disent être faux.

La semaine dernière, la femme d’Erik, Tammi Menendez a publié une déclaration sur les réseaux sociaux à propos de la série et de la manière dont les frères étaient représentés, la qualifiant d’« inexacte » et que la représentation de Lyle était une « caricature » qui était « enracinée dans des mensonges horribles et flagrants ». Il a été suivi par une autre déclaration mercredi de la part de membres de la famille Menendez, qui ont exprimé leur soutien aux frères et qualifié la série de « drame de choc grotesque ». La déclaration conteste également l’idée d’une relation incestueuse, qui, selon Murphy, était une théorie de Dominique Dunne (joué par Nathan Lane dans la série), le célèbre écrivain de Vanity Fair qui a couvert les procès.

Lyle, à gauche, et Erik Menendez dans une salle d’audience de Beverly Hills en 1990. Les frères ont finalement été reconnus coupables du meurtre de leurs parents, Kitty et Jose Menendez. (Nick Ut/Associated Press)

Dans une interview vidéo jeudi, Murphy a répondu à la réaction de la famille face à la série : « Je pense que c’est un faux scandale. Je pense que cette histoire, cette série Netflix, est la meilleure chose qui soit arrivée aux frères Menendez en 30 ans parce qu’elle amène les gens à en parler et à poser les questions qui sont importantes.

Parmi ces questions se pose celle de savoir si les frères devraient subir un nouveau procès et être libérés. L’année dernière, les frères ont déposé une requête pour une nouvelle audience basée sur les allégations soulevées dans la série documentaire Peacock « Menendez + Menudo : Boys Betrayed » de Roy Rossello un ancien membre du boys band portoricain qui a déclaré avoir été drogué et violé par José, alors directeur de RCA Records. Un tel témoignage pourrait étayer les affirmations de Lyle et Erik selon lesquelles ils auraient été maltraités par leur père.

Quant à ce que Murphy dirait aux frères, il leur a souhaité bonne chance dans leur poursuite d’un nouveau procès : « Je sais qu’ils veulent que de nouvelles preuves soient admises. Et je pense que cela devrait probablement se produire. » Une partie de l’objectif de Murphy avec la série est de présenter son point de vue, « de manière ininterrompue et incontestée, ce qui ne s’est pas produit devant les tribunaux ».

« Monstres » tente également de contextualiser l’époque et comment les frères sont devenus figures durables de la culture pop malgré leur crime notoire. Au fil des décennies, les frères ont fait l’objet de documentaires, ont été vaguement représentés au cinéma et à la télévision, et ont même été parodiés dans des comédies et des séries de sketchs. Murphy a déclaré qu’il avait déménagé à Los Angeles au moment où les meurtres ont eu lieu et qu’il avait suivi de près les procès au fil des ans, d’où son intérêt.

« Avec le recul, j’ai pensé qu’il serait très intéressant de faire quelque chose où l’on ne savait pas vraiment qui était le monstre », a déclaré Murphy, co-créateur et co-showrunner. « Les garçons étaient-ils le monstre ? Les parents étaient-ils des monstres ? Et ce que j’en suis arrivé, c’est qu’ils étaient tous des monstres de différentes manières.

La série présente les nouveaux venus Nicholas Alexander Chavez dans le rôle de Lyle et Cooper Koch dans le rôle d’Erik, avec Javier Bardem dans le rôle de Jose et Chloë Sevigny dans le rôle de Kitty. « Monstres » est en tête des classements les plus regardés de Netflix depuis sa sortie le 19 septembre, suscitant un regain d’intérêt pour l’affaire et ce qui s’est réellement passé. Et cela va probablement se maintenir grâce à un nouveau documentaire, « Les frères Menéndez « , devrait sortir le 7 octobre sur Netflix. Il présente des entretiens avec les frères et leur cousine Diane Vander Molen, qui a déclaré que lorsque Lyle était enfant, il lui avait dit qu’il était maltraité par son père.

Chloë Sevigny incarne Kitty Menendez et Javier Bardem celui de Jose Menendez. (Miles Crist/Netflix)

L’une des principales raisons pour lesquelles Murphy voulait écrire sur les frères et sur l’affaire est d’entamer une conversation sur les abus sexuels, en particulier les abus sexuels masculins. « [In] un week-end, [the series is] extrêmement populaire, et les gens du monde entier en parlent à plusieurs reprises, pour la première fois, et je trouve cela très gratifiant », a-t-il déclaré.

Mais les représentations des abus sexuels ont été scrutées de près, non seulement par la famille, mais aussi par les critiques et sur les réseaux sociaux. Bien qu’il soit le moins visuellement graphique, l’épisode 5 de la série, intitulé « Hurt Man », est l’un des plus convaincants et des plus dérangeants puisque Koch dépeint Erik décrivant avec des détails déchirants comment il a été maltraité par son père et son frère. Il s’agit presque d’un monologue, avec seulement des interruptions occasionnelles de la part de l’avocat d’Erik, Leslie Abramson, joué par Ari Graynor, qui l’interroge sur les abus. Il a été réalisé par Michael Uppendahl et écrit par le co-showrunner Ian Brennan. Murphy a déclaré que cela était basé sur des témoignages, des entretiens et des transcriptions d’avocats.

« J’ai eu l’idée… ce qui serait vraiment intéressant, c’est que ce soit une seule photo, de sorte que vous ne puissiez vraiment pas détourner le regard et que vous ne puissiez pas revendiquer un autre parti pris que sa vérité », a-t-il déclaré. « Nous l’avons répété comme une pièce de théâtre… pendant trois jours, puis nous l’avons fait. [filmed] deux jours de suite. Et dans la 10ème prise, la dernière prise, c’est ce que vous voyez dans le montage.

« Je suis très fier de cet épisode parce que je pense qu’il est surprenant par son honnêteté sur ce qui vous arrive si vous êtes maltraité, à quel point vous devenez confus lorsque vous êtes maltraité et comment cet abus influence tout le reste de votre vie. » a-t-il ajouté.

En fin de compte, c’est pourquoi il pense que si Erik et Lyle pouvaient regarder l’émission : « Je pense qu’ils diraient : ‘Oh, wow. OK, tu as bien fait pour moi.

Au fil des décennies, le Times a couvert l’affaire, depuis rapport initial des meurtres aux procès et à la condamnation, et à ce qui est arrivé aux frères depuis leur condamnation. Voici quelques réponses aux questions sur les moments de « Monstres » qui sont réellement ancrés.

Les frères se sont-ils inspirés du film « Billionaire Boys Club » ?

Tout au long de « Monsters », nous voyons Lyle et Erik discuter du film de 1987 basé sur un groupe réel appelé Billionaire Boys Club, un club d’investissement et social qui a été dirigé par Joe Hunt dans la région de Los Angeles dans les années 1980. En 1984, Hunt est arrêté pour le meurtre de Ron Levin, un investisseur du groupe, puis reconnu coupable de son meurtre . Le film a dramatisé les événements et mettait en vedette Judd Nelson dans le rôle de Hunt.

Les procureurs du procès de 1993 ont tenté de faire valoir que les frères s’étaient inspirés du film. Ils ont même essayé de faire passer le téléfilm dans la salle d’audience pour le jury, dans le but de montrer les similitudes entre le film et les meurtres de José et Kitty. Cependant, le juge s’est prononcé contre cette décision.

Dans la nouvelle série, les frères sont vus en train d’écrire un scénario avec leur ami Craig Cignarelli, intitulé « Friends », qui dépeint le fils d’un couple riche qui tue ses parents et commet d’autres meurtres. Ceci était basé sur des faits, comme le rapporte le Times, et était l’un des deux scénarios écrit par les frères qui sont devenus preuve clé dans l’affaire du meurtre .

Les frères ont-ils dépensé sans compter après avoir tué leurs parents ?

Oui. Les rapports indiquent que les frères j’ai fait une virée shopping achetant une Porsche, des vêtements et bien plus encore, dépensant plus de 700 000 $ dans les mois qui ont suivi le décès de leurs parents. C’était utilisé comme preuve contre Lyle et Erik lors de leur procès. Les frères allaient hériter de 14 millions de dollars de la succession de leurs parents, même si au fil des années, diminué à cause des impôts et des frais juridiques .

Ont-ils avoué les meurtres à leur thérapeute, Jérôme Oziel ?

Oui. Lors d’une séance de conseil enregistrée le 11 décembre 1989 par Oziel, les frères ont avoué avoir tué leurs parents. La Cour d’appel du 2e district a statué en 1991 que les enregistrements n’étaient pas soumis au secret patient-thérapeute et pouvaient être admis comme preuve . Les bandes ont ensuite été joué dans la salle d’audience pour les jurés en 1993. Dans un article sur ce jour du procès, le journaliste du Times Alan Abrahamson a écrit comment, dans l’enregistrement, Lyle a parlé de la disparition de ses parents, « et dans un commentaire qui a fait haleter la salle d’audience, Lyle Menendez a ajouté : « Je ça me manque de ne pas avoir mon chien dans les parages. Si je peux faire une analogie aussi grossière.’

José Menendez a-t-il agressé sexuellement ses fils ?

C’est ce que Lyle et Erik ont ​​dit à plusieurs reprises au fil des ans et dans leur témoignage au procès. Les violences, que les frères ont décrites comme une agression physique et un viol, étaient une point clé de leur défense et présenté comme facteur de motivation pour les meurtres de José et Kitty.

Plusieurs personnes, dont des membres de la famille et des amis, lors des procès et lors d’entretiens avec des journalistes, ont déclaré que les frères leur avaient dit qu’ils étaient victimes de mauvais traitements. Lors du procès de 1993, le cousin des frères Andres Cano a témoigné qu’Erik lui a dit qu’il était agressé par son père. L’article du Times sur le témoignage de Cano mentionne également Donovan Goodreau, un colocataire de Lyle à Princeton, qui a déclaré que lorsqu’il avait confié à Lyle qu’il avait été agressé, Lyle n’avait pas parlé de ses abus, mais la défense « l’a confronté à un procès de 1992 ». interview enregistrée qu’il a donnée à l’écrivain indépendant Robert Rand. Dans l’interview, Goodreau a déclaré que Lyle Menendez lui avait dit que Jose Menendez avait agressé ses deux frères.

Mais les allégations d’agression ont également été contestées. Un article du Times sur Contre-interrogatoire de Vander Molen au procès a déclaré que « leur cousine a admis qu’elle n’avait parlé des abus aux avocats de la défense qu’après avoir rendu visite aux frères en prison ».

Lyle a-t-il agressé Erik et ont-ils eu une relation incestueuse ?

Les frères nient avoir une telle relation. Murphy a déclaré qu’il l’avait présenté comme une perspective parmi tant d’autres quant aux raisons pour lesquelles les frères avaient tué leurs parents.

Quel est le lien entre Dunne et les frères ?

Le journaliste (et ancien producteur de cinéma) a écrit sur les procès au fil des ans, y compris un premier article sur les meurtres intitulé « Cauchemar sur Elm Drive » qui est mentionné brièvement dans la série. Murphy a déclaré que lui et son équipe avaient effectué des années de recherche non seulement sur les documents historiques, mais également sur les nombreux points de vue et théories entourant les frères et leur crime.

Un juré a-t-il réellement eu une crise cardiaque pendant les délibérations ?

Oui. Elle s’appelait Leigh Valvo. Elle était présidente du jury lors du procès de 1996. Après que Valvo ait subi une crise cardiaque, elle a été remplacée par le juré suppléant Bruce Seitz, qui aurait persuadé les jurés de donner aux frères La perpétuité contre la peine de mort .

Où sont les frères maintenant et que s’est-il passé depuis leur condamnation ?

Les frères étaient condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Comme on le voit dans les derniers instants du dernier épisode, les frères ont été emmenés dans une prison séparée s : Lyle a été envoyé à l’établissement correctionnel de Californie près de Tehachapi et Erik est allé à la prison d’État de Californie – adjacente à la prison d’État de Folsom – près de Sacramento. Cependant, après plus de vingt ans d’intervalle, ils ont été réunis à l’établissement correctionnel Richard J. Donovan de San Diego en 2018.