Ryan Murphy a donné à Travis Kelce des conseils paternels

Photo : FX Networks via YouTube

Papa Murphy Le chemin de Ryan Murphy pour faire de Travis Kelce une star de la télévision avec Grotesquerie Cela semble être une courte promenade, surtout avec un certain mentorat de la part du créateur. Murphy explique comment il a participé à une réunion générale avec Kelce pour parler de ses rêves après le football et comment il lui a donné des « conseils paternels » pour sa carrière à venir. « J’ai toujours eu une devise dans mon monde et dans mon travail, qu’une star est une star est une star. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes une star. Si vous avez ce charisme, vous allez l’apporter à tout ce que vous faites », a déclaré Murphy lors d’une conférence de presse virtuelle, comme le rapporte Variété. Kelce voulait absolument profiter de son statut de star et travailler avec Murphy, insistant lors de la même réunion sur le fait qu’il adorerait jouer dans un projet dès que possible, lui disant : « Non, je veux le faire maintenant. J’ai trois mois maintenant et j’aimerais vraiment avoir quelque chose. » Qu’aurait-il pu faire d’autre pendant ces trois mois de congé ? C’est un fonceur, que pouvons-nous dire.