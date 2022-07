Ryan Moore reste simple alors que Order Of Australia répète la victoire de Minstrel | Nouvelles de la course

Order Of Australia a une fois de plus profité de la baisse de sa visée pour enregistrer des victoires consécutives dans les Romanised Minstrel Stakes au Curragh.

Le héros de la Breeders ‘Cup Mile 2020 d’Aidan O’Brien était un vainqueur faisant autorité du concours du groupe deux il y a 12 mois, depuis lors, il a fait campagne exclusivement au niveau du groupe un.

Pendant ce temps, il a été placé dans le Prix Jacques le Marois à Deauville, le Prix du Moulin à ParisLongchamp et les Queen Anne Stakes, terminant un peu moins de six longueurs derrière le brillant Baaeed lorsqu’il était troisième à Royal Ascot le mois dernier.

De retour en classe à domicile, Order Of Australia était le favori 4-5 entre les mains de Ryan Moore et a produit un affichage dominant en tête.

La jument haut de gamme de Paddy Twomey, Pearls Galore, qui a déjà réussi dans la société Listed et Group Two cette saison, a fait de son mieux pour garder un œil sur le leader, mais il était finalement beaucoup trop fort et a passé le poteau avec trois longueurs et demie en main.

Pearls Galore a collé à ses armes pour repousser le Dr Zempf et s’accrocher pour la seconde.

“C’est un cheval adorable, il a beaucoup de vitesse, il est dur, authentique et robuste”, a déclaré O’Brien à propos du vainqueur.

“Il est issu de cette grande jument (Senta’s Dream). Il a couru une belle course pour la première fois à Ascot cette année et le plan était de venir ici et de continuer avec lui dans le Sussex à Goodwood.

“De toute évidence, il est un vainqueur de la Breeders ‘Cup Mile, il a donc beaucoup de classe. Au fur et à mesure qu’il vieillit, il devient plus rapide et plus fort. Nous sommes ravis de lui.

“Il travaillait très bien en allant à Ascot mais c’était sa première course donc il a dû se fatiguer un peu et c’est ce qu’il a fait.

“Le plan est d’aller dans le Sussex et de terminer à la Breeders ‘Cup et il pourrait aller à Hong Kong et faire toutes ces courses.

“Il est à ce grand âge maintenant qu’il est aguerri, qu’il a de l’expérience et qu’il est plus rapide cette année, ce qui est formidable. Ce sera une grande aide dans ces grandes courses.”