Ryan McGinley : « Poursuivre la lumière est le mantra de ma vie »

Aujourd’hui, il est difficile d’imaginer un monde où tout le monde n’aurait pas un appareil photo dans sa poche, attaché à son téléphone. En conséquence, notre rapport aux images et à la création d’images a beaucoup changé au cours des 20 dernières années, et peu de gens le comprennent mieux que Kathy Ryan, ancienne directrice de la photographie du Magazine du New York Times. « J’ai pensé depuis le début que [the camera phone] « Cela allait changer le regard sur la photographie », explique-t-elle à Dazed, alors que sa nouvelle exposition de photographies sur iPhone ouvre ses portes à Londres, New York et Shanghai. « Cela permet une incroyable fluidité et une chance de s’engager davantage dans la sérendipité. »

Le spectacle, À la poursuite de la lumièreprésente de nouvelles œuvres de trois photographes de premier plan : Ryan McGinley, Prince Gyasi et Chen ManMcGinley, assis à côté de Ryan lors d’un appel vidéo depuis le vernissage à New York, ajoute que, comme de nombreux photographes, il utilise l’iPhone depuis le premier jour, l’intégrant directement dans sa pratique artistique. Il aime le considérer comme un simple appareil photo de plus, explique-t-il, de la même famille qu’un Leica, un Nikon ou un Polaroid : « Tous ces appareils ont des looks différents et ont leur propre langage. »