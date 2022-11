Ryan McCord est l’élève du mois d’octobre à Rock Falls High School – Shaw Local

Ryan McCord est un lycéen de 17 ans à Rock Falls High School. Il est le fils de Ron et Julie McCord. Il a un frère, Jason. Il vient de Rock Falls.

Quelle classe trouvez-vous vraiment engageante et pourquoi ?

J’apprécie tous les cours d’atelier que j’ai suivis, comme le bois et la soudure, car c’est agréable de travailler de mes mains et de sortir du cadre traditionnel de la salle de classe pendant un certain temps.

Quels sont vos projets de carrière et post-diplôme ?

J’ai l’intention d’aller à l’université, mais je ne sais pas dans quelle université je vais aller ou ce que j’étudierai.

Quelles sont vos deux activités préférées ?

Le football est mon sport préféré. J’adore le jeu et tout ce qu’il a à offrir.

Une autre activité que j’apprécie est le Club Junior Optimiste. J’aime aider la communauté tout en passant du temps avec mes amis.

Veuillez partager un moment significatif ou mémorable.

L’aide à la collecte de sang de l’école était significative car elle a permis de sauver de nombreuses vies.

Quel est votre espoir pour l’avenir ?

J’espère avoir une carrière réussie et agréable, et j’espère la même chose pour tous mes amis.

Chaque école secondaire ou organisation de soutien de la région a son propre processus de sélection des élèves du mois.