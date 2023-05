Ryan Mason s’en prend à Michail Antonio et Callum Wilson pour s’être moqués de l’attaquant de Tottenham Richarlison

Michail Antonio et Callum Wilson ont été critiqués par le patron par intérim de Tottenham, Ryan Mason, pour leur moquerie de Richarlison.

L’attaquant des Spurs n’a pas été à la hauteur de son prix de 60 millions de livres sterling depuis son arrivée d’Everton l’été dernier.

Getty L’attaquant de Tottenham Richarlison a lutté pour la forme depuis son arrivée d’Everton

Getty Il n’a marqué qu’une seule fois en Premier League cette saison

Il n’a marqué qu’une seule fois en Premier League, lors de la défaite 4-3 à Liverpool le mois dernier.

Sa campagne décevante l’a amené à être qualifié de « flop de la saison » par les animateurs de talkSPORT Gabby Agbonlahor et Dean Saunders.

Et l’attaquant de Newcastle Wilson et la star de West Ham, Antonio, se sont délectés de son malheur sur le podcast de football du footballeur, où ils ont ri de ses difficultés.

Mason est maintenant venu à la défense du Brésilien, où il a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il était respectueux de ses collègues professionnels de faire des empannages sur le joueur.

GETTY Antonio s’est moqué de Richarlison sur son podcast avec Wilson

Richarlison qualifié de « flop de la saison » après avoir de nouveau lutté pour les Spurs « Pas si courageux maintenant » – La star de Tottenham, Richarlison, provoque un moment gênant pour Danny Rose

AFP Mason a frappé la paire à cause de leurs moqueries envers Richarlison

S’exprimant lors de sa conférence de presse vendredi, Mason a déclaré: « Je n’ai certainement pas l’impression d’être jamais en mesure de critiquer un autre entraîneur-chef ou un autre manager sur le travail qu’ils font ou le travail qu’ils font à leur club de football.

« Richy, je ne pense pas qu’il pense aux autres joueurs. Sa propre fierté et sa propre détermination seront probablement le principal moteur de cela.

« Peut-être qu’il l’a entendu, peut-être l’a-t-il vu, peut-être que cela lui donnera un peu plus. Je n’en suis pas sûr.

« En tant qu’entraîneur, je ne le ferais pas, et en tant que joueur, je ne l’aurais jamais fait aussi bien. Je n’aime pas vraiment ce genre de chose.

Getty Le défenseur Mason Richarlison lors de sa conférence de presse vendredi

«Nous essayons tous de faire de notre mieux, nous sommes tous des professionnels, nous travaillons dur, nous consacrons nos vies pour arriver à ce niveau et pour concourir à ce niveau.

« Je n’aime pas vraiment ce genre de chose, personnellement. Du point de vue d’un joueur, j’ai été signé pour un club [Hull] en tant que signature de disque, donc je connais le sentiment que vous voulez vraiment donner en retour.

« Une chose que je dirai à propos de Richy, c’est qu’il vient toujours et qu’il a de l’énergie pour essayer. C’est un combattant, il travaille dur, il s’entraîne dur.

« Je n’ai jamais vu quelqu’un qui se dérobe à ses responsabilités. Oui, bien sûr, nous aurions voulu plus de buts et il aurait voulu plus de buts de lui-même, mais ce n’est pas arrivé.

« J’espère qu’il pourra maintenant influencer les deux derniers matchs et marquer des buts pour nous aider. »

Il a ajouté: « Je pense que je peux probablement parler assez ouvertement en termes de retour de but qu’il serait probablement déçu de cela.

« Mais il n’a jamais vraiment eu de rythme. Il a eu pas mal de blessures cette année et j’ai toujours eu l’impression qu’il recherchait sa condition physique.

Richarlison cherchera à terminer la saison en beauté dans Les deux derniers matches des Spurs contre Brentford et Leeds avec une place en Ligue Europa toujours à gagner.