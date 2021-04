Tottenham a nommé Ryan Mason comme entraîneur-chef par intérim jusqu’à la fin de la saison.

Jose Mourinho a été limogé lundi après 17 mois à la tête, six jours avant la finale de la Coupe Carabao contre Manchester City.

L’ancien milieu de terrain des Spurs et Hull Mason, qui a été contraint de prendre sa retraite en 2018, quitte son rôle de responsable du développement des joueurs du club.

Suite au départ de Jose Mourinho, nous pouvons maintenant confirmer que Ryan Mason prendra les commandes en tant qu’entraîneur-chef par intérim pour le reste de la saison.#THFC ⚪️ #COYS – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 20 avril 2021

Chris Powell et Nigel Gibbs l’aideront, tandis que Ledley King reste entraîneur de la première équipe et l’ancien gardien de but Michel Vorm revient au club en tant qu’entraîneur des gardiens de but.

Le premier match de Mason en charge est un match de Premier League avec Southampton mercredi, avant de diriger son club d’enfance à Wembley dimanche lors de la finale de la Coupe Carabao – les deux matchs en direct Sky Sports.

Mercredi 21 avril 17h30



Coup d’envoi à 18h00





Le président des Spurs, Daniel Levy, a déclaré: « Nous croyons fermement en cette équipe de joueurs talentueux.

« Nous avons une finale de coupe et six matches de Premier League devant nous et nous allons maintenant concentrer toutes nos énergies sur une bonne fin de saison. »

Après avoir rejoint le club à l’âge de huit ans, Mason a joué 70 fois pour les Spurs entre 2008 et 2016 avant de déménager à Hull.

Cependant, à peine six mois après son séjour aux Tigres, il a subi une fracture du crâne qui l’a finalement forcé à prendre sa retraite 12 mois plus tard.

Il est revenu aux Spurs peu de temps après à titre d’entraîneur et a été nommé responsable du développement des joueurs du club à l’été 2019.

















3:08



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants du tirage au sort d’Everton avec Tottenham Hotspur en Premier League



Carra: Jose a terminé au PL

Parler sur Football du lundi soir, L’expert de Sky Sports Jamie Carragher a déclaré que « le navire de Mourinho avait navigué » dans sa carrière de gestionnaire en Premier League après que le triple vainqueur de la ligue ait été limogé par Tottenham.

Mourinho a remplacé Mauricio Pochettino au Tottenham Hotspur Stadium en novembre 2019, menant le club du nord de Londres à une sixième place lors de sa première campagne en charge.

Cependant, cette saison a vu Tottenham lutter contre les Portugais, le club étant actuellement à cinq points des places de la Ligue des champions. L’ancien manager de Chelsea et Manchester United a perdu 10 matches de championnat au cours de la même saison pour la première fois de sa carrière.

















0:29



Jamie Carragher, expert de Sky Sports, dit qu’il ne pense pas que Jose Mourinho réussira à nouveau en Angleterre



« Je ne vois pas Mourinho de retour en Premier League, je pense que ce navire a navigué maintenant », a déclaré Carragher. «J’ai du mal à penser à n’importe quel club – il a été aux Spurs, donc il ne va pas à Arsenal, il a été à United donc il ne va pas à City, Liverpool ne l’aurait pas.

« Est-ce qu’il irait au milieu du club de table? Je ne le vois pas là-bas, je ne le vois vraiment pas. C’est soit le football international, soit l’Italie. Le champion d’Italie cette année sera l’Inter Milan, avec Antonio Conte, qui joue son genre de football – alors peut-être que vous pouvez vous en tirer un peu plus en Italie, car c’était certainement un rebut pour les supporters des Spurs.

« Je ne pouvais pas voir la lumière au bout du tunnel pour les Spurs. Mon argument était, était-ce que gagner la Coupe Carabao pour les supporters des Spurs était assez pour garder Jose dans un emploi, regardant vers l’avenir?

« J’ai toujours pensé, gardez-le jusqu’à la finale de la coupe, il est excellent dans les matchs ponctuels, peut-être pas autant maintenant, mais je pense que les Spurs ont moins de chances de gagner maintenant, et Pep Guardiola sera ravi quand il verra cela.

« À moins que les joueurs ne soient allés voir Daniel Levy et que le sentiment à l’intérieur du club soit si mauvais qu’ils sentent qu’ils ont plus de chances de gagner ce week-end. Ou Daniel Levy pensait que s’il gagnait cette coupe, cela rendrait la tâche plus difficile. déplacez-le. «