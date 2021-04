Ryan Mason espère que les performances de Tottenham sur le terrain pourront aider à unir le club après que les fans ont protesté contre le président Daniel Levy et les propriétaires du club avant la victoire 2-1 de mercredi sur Southampton.

Une centaine de supporters mécontents se sont rassemblés au stade pour exprimer leur mécontentement face à l’implication des Spurs dans les plans d’échappée ratés de la Super League européenne, qui avaient ajouté 72 heures tumultueuses au club.

Mason a été chargé des Saints après le limogeage de Jose Mourinho lundi, qui a été pris en sandwich entre les projets de rejoindre l’ESL et ensuite la décision de se retirer après de vives critiques pour le projet.

Une fois que l’attention est enfin revenue au football, les Spurs ont surmonté un lent départ pour venir par derrière et revendiquer une victoire importante qui maintient l’espoir de qualification en Ligue des champions.

Danny Ings a donné l’avantage aux Saints en première période, mais la belle finition de Gareth Bale et une pénalité tardive de Heung-Min Son ont permis aux Spurs de commencer la vie après Mourinho avec une victoire – leur première cette saison alors qu’ils traînaient à la mi-temps.

Interrogé sur ce qu’il pensait des protestations des fans, Mason a déclaré: « Tout d’abord, je ne peux pas avoir d’opinion parce que je n’étais pas au courant de cela, nous ne l’avons pas vu de l’entraîneur, donc je ne peux pas commenter cela. .

« Mais le plus important est de créer une bonne énergie autour de la place. Évidemment, lorsque vous remportez des matchs, cela aide, mais plus important encore, la performance en seconde période est là où nous voulons qu'elle soit. Heureusement, nous avons remporté la victoire et nous pouvons attendre demain avec impatience. «

















les faits saillants de la victoire de Tottenham contre Southampton en Premier League



Les Spurs ont été l’un des six clubs anglais à revenir rapidement sur leur décision de rejoindre l’ESL controversée après une violente réaction.

À la défense de Mason, il a été par ailleurs occupé au cours des deux derniers jours alors qu’il est passé d’entraîneur de l’académie à entraîneur-chef par intérim et a utilisé cela comme excuse pour contourner le problème.

« Je vais être honnête, je l’ai dit tout le temps, je ne peux vraiment pas avoir d’opinion là-dessus, car au cours des 48 dernières heures, je suis sûr que vous pouvez respecter le fait que mon esprit, mon énergie a été pleinement impliqué dans ce jeu, en se préparant à ce match », a-t-il ajouté.

« Et de même maintenant que le match est terminé, je l'apprécierai pendant quelques instants, mais mon énergie est de m'entraîner demain et de préparer l'équipe pour le week-end.

















Les fans de Tottenham se sont rassemblés à l'extérieur du stade pour protester contre l'implication du club dans les plans de la Super League séparatiste



« Je vais être honnête, j’ai complètement ignoré le bruit extérieur, et je me concentre entièrement sur la préparation du groupe de joueurs à gagner des matchs de football. »

Ce fut une soirée de conte de fées pour Mason, qui a rejoint les Spurs à l’âge de huit ans et a été cruellement contraint de prendre sa retraite en tant que joueur âgé de seulement 26 ans, remportant son premier match aux commandes.

« Tout d’abord, le sentiment est un énorme soulagement », a-t-il déclaré. « Cela a été un tourbillon ces deux ou trois derniers jours, mais heureusement, nous avons remporté la victoire et, surtout, j’ai senti que nous étions exceptionnels en seconde période.

« La performance, l’engagement, l’énergie étaient géniaux car je pensais qu’en première mi-temps, nous avons trouvé cela très difficile.

« C’était assez difficile de sortir et ils étaient très bons. Ils ont créé des occasions. Hugo (Lloris) a réalisé deux arrêts de classe mondiale pour nous, mais je pensais qu’au fur et à mesure que le match avançait, nous en avons pris le contrôle et j’y ai pensé. était une seule équipe qui allait gagner le match. «

Le début prometteur de Mason laisse entrevoir le potentiel des Spurs

Peter Smith de Sky Sports:

L’histoire de conte de fées de Ryan Mason prenant en charge Tottenham à l’âge de 29 ans, compte tenu de tout ce qu’il a vécu ces dernières années, a été perdue cette semaine, ensevelie sous la colère et le cynisme à propos de la Super League et des objectifs ultimes de l’Europe. les plus grands clubs. Une manifestation d’avant-match des supporters des Spurs a clairement montré la méfiance qu’ils ont actuellement à l’égard du président Daniel Levy.

Mais l’histoire de Mason mérite l’attention – et s’il peut continuer à influencer cette équipe des Spurs comme il l’a fait à la mi-temps mercredi, l’attention commencera à juste titre à se porter sur son talent d’entraîneur émergent.

Alors que la performance de la première mi-temps était décevante, à la limite de l’inquiétude – les Spurs n’ont pas réussi à enregistrer un tir cadré, la première fois qu’ils l’avaient fait dans les 45 premières minutes d’un match de championnat à domicile cette saison – la transformation après la pause était significative. et crédit à l’impact de Mason dans le vestiaire.

Il avait parlé avant le match de se débarrasser des restrictions qui avaient été si évidentes sous son prédécesseur, et alors que les 45 premiers présentaient des similitudes avec ce que nous avons regardé ces derniers mois, en seconde période, les Spurs ont changé leur style plus près de sa vision, jouant avec plus d’autorité, de croyance et de confiance.

Ils auront besoin de beaucoup de ces deux derniers traits lorsqu’ils se rendront à Wembley dimanche pour affronter Manchester City lors de la finale de la Coupe Carabao, alors que leur fortune pourrait bien dépendre de la forme physique de Harry Kane ou de Gareth Bale qui propose une autre finition clinique, Les supporters des Spurs sont au moins susceptibles de voir une équipe aborder le test d’une manière à laquelle ils sont plus habitués historiquement.

C'est ce que l'équipe de Mason a livré en seconde période contre Southampton, c'est son plan pour son mandat, et, au milieu de tous les développements importants en dehors du terrain, s'il peut réussir cela – en tant que plus jeune entraîneur de l'histoire de la Premier League – sera une intrigue intrigante à suivre sur le terrain dans les dernières semaines de la saison.

















1:53



Jamie Redknapp et Darren Bent conviennent que la sortie de Jose Mourinho était inévitable, mais ont été surpris par la nomination de Ryan Mason en tant que patron par intérim



L’histoire se répète pour Hasenhuttl

Alors que les Spurs ont encore un œil sur les quatre premiers, Southampton regarde par-dessus leurs épaules après une 12e défaite en Premier League en 15 matchs.

Ils sont six points au-dessus de la zone de largage et le patron Ralph Hasenhuttl est fatigué que son équipe répète les mêmes erreurs.

« La façon dont nous avons perdu le match, nous ne pouvons pas être plus blessants pour être honnête. En première mi-temps, nous devons être à trois et en seconde période, en particulier les 30 dernières minutes, nous n’avons pas eu le jeu que nous voulions », a-t-il déclaré.

« La façon dont nous leur avons donné les buts est toujours le même problème. Nous ne dégageons pas le ballon du coin, nous commettons une faute stupide à la dernière minute et nous concédons un but que nous ne devrions jamais. Ensuite, tout le travail que vous mettez en est parti et c’est difficile à prendre. «

La soirée de Southampton s’est dégradée après que Ings se soit blessé au début de la seconde période et Hasenhuttl n’était pas au courant de la gravité de la blessure.

« J’espère qu’il n’est pas trop blessé mais je ne sais pas », a-t-il déclaré. « Je ne connais pas sa situation. »