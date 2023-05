Ryan Mason explique pourquoi le président de Tottenham, Daniel Levy, n’est pas responsable de la mauvaise saison

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a été défendu par l’entraîneur-chef par intérim Ryan Mason alors que leur saison de troubles touche enfin à sa fin.

Sous l’ancien patron Antonio Conte, les Spurs n’ont perdu qu’une seule fois lors de leurs 10 premiers matchs, malgré des performances fragiles – mais la campagne s’est rapidement effondrée.

4 Le président des Spurs, Levy, a vu la saison du club se désintégrer autour de lui Crédit : Getty

4 Les fans de Tottenham font entendre leur voix sur l’avenir de Levy – mais Mason n’est pas d’accord Crédit : Getty

Les 10 matchs suivants ont vu six défaites alors que leur défense commençait à envoyer des buts de manière alarmante.

Un match nul 3-3 avec Southampton, où le club a de nouveau capitulé malgré une avance de 3-1 à 15 minutes de la fin contre le club presque relégué, a mis fin au règne de Conte.

Son assistant, Cristian Stellini, a ensuite été bizarrement nommé entraîneur-chef par intérim, mais il n’a duré que quatre matches avec l’humiliation 6-1 aux mains de Newcastle mettant fin à son mandat.

Mason est aux commandes depuis, mais les résultats se sont à peine améliorés avec des défaites contre Aston Villa et Brentford lors de leurs deux derniers matchs, laissant tout espoir de qualification européenne suspendu à un fil le dernier jour de la campagne.

Mais, bien que Levy supervise ce chaos et une recherche de manager maintenant prolongée, l’homme actuel à la barre insiste sur le fait que ce sont les autres qui sont responsables du désordre.

Mason a déclaré: « Ça lui fait mal, ça fait mal à tous ceux qui sont engagés dans ce club et à tous ceux qui se soucient vraiment de lui et veulent que ce club réussisse.

« Une chose que je dirai, c’est qu’il a dépensé de l’argent, il a essayé et je pense juste qu’en fin de compte, il a probablement été déçu par d’autres personnes, mais c’est le football.

« Cela arrive et j’espère que nous pourrons faire les choses rapidement, prendre de bonnes décisions et que cela pourra changer. »

Telle est leur situation actuelle, Mason pense que la saison 2022/23 pourrait potentiellement être importante pour le club – car elle peut être le catalyseur du changement.

« Je pense que le plus grand point positif sera l’avenir », a-t-il ajouté.

« Et si nous sommes intelligents et si nous le faisons bien, alors je pense que nous reviendrons sur cette saison et dirons que c’était difficile, décevant mais finalement cela nous a fait réaliser ce que nous voulons être.

« Cela nous a fait réaliser qui nous sommes, ce que notre histoire et notre ADN suggèrent probablement que nous sommes, ce que nos fans veulent, ce que nos fans exigent et j’espère qu’il y aura très bientôt une connexion où nous regarderons en arrière et dirons une saison décevante, absolument oui, mais c’est nous a aidés. »

4 Mason a tenté de stabiliser un navire en perdition Crédit : AFP

4 Une saison terrible, cependant, pourrait maintenant voir Tottenham perdre le record du club Harry Kane Crédit : Getty

Discutant des tenants et aboutissants de la saison, Mason a insisté sur le fait que la mauvaise forme était là pour que tout le monde puisse le voir dès le départ, il a juste fallu du temps pour qu’elle soit mise en évidence dans le classement.

« Nous n’avons pas gagné de match à l’extérieur depuis janvier, concédé plus de 60 buts cette saison, donc ce n’est pas quelque chose qui s’est produit ces dernières semaines », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Tottenham, Mason.

« De toute évidence, nous nous sommes retrouvés dans une position dans le tableau de la ligue qui était probablement fausse, en termes d’autres équipes avaient des matchs en cours.

« Lorsque vous les nivelez, je pense que le premier match que nous avons eu contre Man United (le 27 avril), nous aurions pu être septièmes du tableau, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient probablement fausses.

« Une chose que je dirai, c’est que je respecte tous ceux avec qui j’ai travaillé et j’ai appris beaucoup de gens, mais en même temps je suis ma propre personne et je crois que non seulement ce club, mais comment n’importe quel club de football je suis à l’avenir, devrait fonctionner et fonctionner. »