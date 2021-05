Ryan Mason défend les propriétaires de Tottenham Hotspur et demande aux fans l’unité | Actualités du football

Le patron par intérim de Tottenham, Ryan Mason, souhaite que le club et les fans soient à l’unisson au milieu d’une période mouvementée à la suite de l’échec de la Super League européenne.

Les supporters des Spurs sont mécontents des propriétaires et du président Daniel Levy pour leur rôle dans la tentative d’échappée et les années de manque d’investissement perçu dans l’équipe de jeu.

Le club a annoncé cette semaine la proposition d’introduire un représentant élu des fans au conseil d’administration, avec tous les pouvoirs de vote, mais il y a toujours un malaise, avec plusieurs manifestations prévues d’ici la fin de la saison.

Mason, un partisan de l’enfance, se trouve au milieu car il accepte l’importance des fans, mais loue également le travail que Levy a accompli au cours de ses 20 ans.

« Je respecte les supporters, ils sont le cœur et l’âme du club de football et leur opinion compte, c’est vraiment le cas », a-t-il déclaré.

« Nous voulons que nos supporters, notre équipe, notre club de football soient alignés, tous tirant dans la même direction. Mais ce que je dirai, notre président et notre conseil d’administration ont fait incroyablement bien pour ce club de football au cours des 10-15-20 dernières années. depuis qu’ils sont ici.

« Je sais comment les fans voient cela, je sais à quel point les fans respectent cela aussi. Le plus important pour moi est le lien entre les supporters, les joueurs et toutes les personnes impliquées dans le club de football.

« Ils ont droit à leur opinion, il y a aussi mercredi la semaine prochaine où ils peuvent venir aider et soutenir l’équipe. Je suis sûr que c’est aussi dans leur esprit, de retourner dans notre beau stade et, espérons-le, d’aider le club. équipe, sera un énorme bonus pour eux. «

Mason incertain de son avenir en tant que patron des Spurs

Le joueur de 29 ans est en charge de trois autres matchs tandis que les Spurs tentent de trouver un successeur permanent pour Jose Mourinho.

Mason a temporairement quitté son rôle de chef du développement des joueurs pour reprendre la première équipe à titre intérimaire et devrait revenir à ce rôle cet été, mais il a donné son premier vrai indice qu’il avait le goût du management.

Tout ce que je sais, c’est que je suis ici pour les trois prochains matchs et ensuite aussi les conversations pour revenir au travail que je faisais en tant que responsable du développement des joueurs, qui est un rôle important au club de football.

« En ce qui concerne mon avenir, je ne peux pas vraiment répondre aux questions sur ce qui va se passer », a-t-il ajouté. « Tout ce que je sais, c’est que je suis ici pour les trois prochains matchs et ensuite aussi les conversations pour revenir au travail que je faisais en tant que responsable du développement des joueurs, qui est un rôle important au club de football.

« En termes de management, j’aime ce que je fais, c’est incroyable, j’aime représenter le club et avoir l’honneur et la responsabilité d’aider un groupe de joueurs à obtenir des résultats de football car il n’y a rien de mieux.

« Les conversations auront lieu après, l’attente est de revenir à ce que je faisais mais nous verrons. »

Dimanche 16 mai 14h00



Coup d’envoi 14h05





Les Spurs ont besoin d’un miracle pour revenir en Ligue des champions la saison prochaine, mais sont toujours à la recherche d’une qualification pour la Ligue Europa, bien qu’ils devront probablement gagner les trois matchs restants pour le faire, à commencer par les Wolves dimanche.

« L’objectif, et je pourrais ressembler à un record battu, est d’obtenir le plus de points possible et de voir où nous finissons », a ajouté Mason. « Nous ne pouvons pas regarder en avant. Il est très difficile en Premier League de gagner trois, quatre, cinq matchs de suite. Nous le savons. Nous respectons l’opposition.

« J’espère que nous pourrons obtenir un résultat positif et à la fin de la semaine prochaine, nous espérons voir où nous en sommes, mais bien sûr, nous voulons être dans des compétitions européennes. Bien sûr, dans ce club de football, c’est ce que nous recherchons.

« C’est ce que nous voulons et ce à quoi nous nous attendons, être en Ligue des champions et aller de l’avant bien sûr.

« Bien sûr, depuis que je suis ici en tant que joueur, au cours des 10 à 15 dernières années, le président a fait un travail incroyable pour amener le club de football au niveau supérieur et le fait que nous soyons assis ici maintenant en disant que nous attendons la Ligue des champions, c’est ce que nous voulons et attendons, je pense que cela montre les attentes au sein du club et en dehors. «