Ryan Lochte ne fait pas partie de l’équipe olympique américaine de natation pour Tokyo, 7e aux essais

OMAHA, Neb. — Ryan Lochte, un vétéran controversé de l’équipe olympique américaine de natation et vainqueur de 12 médailles olympiques, dont six d’or, a échoué dans sa tentative de se qualifier pour ses cinquièmes Jeux olympiques.

Lochte, 36 ans, a terminé septième du 200 mètres quatre nages individuel masculin vendredi soir aux essais olympiques de natation aux États-Unis, ce qui a mis fin à sa candidature au tir de loin pour concourir à Tokyo le mois prochain.

Son temps de 1:59.67 était plus de quatre secondes plus lent que le temps du vainqueur Michael Andrew de 1:55.44 et près de trois secondes derrière le deuxième Chase Kalisz.

Lochte détient toujours le record du monde de l’épreuve, établi il y a 10 ans en 1:54.00.

La performance de Lochte des préliminaires du matin aux demi-finales du soir a envoyé un signal inquiétant lorsqu’il est allé plus lentement d’une course à l’autre, exactement à l’opposé de la stratégie de natation conventionnelle. Et il est allé encore une seconde plus lentement dans la finale de vendredi, s’essoufflant clairement plus il a couru.

Depuis sa dernière apparition aux essais à Omaha en 2016, Lochte a été suspendu deux fois : une fois pour avoir créé un incident international aux Jeux olympiques de Rio en affirmant qu’il avait été volé sous la menace d’une arme alors qu’en fait lui et trois autres nageurs américains ont uriné devant un gaz et la deuxième fois pour une infraction aux règles antidopage après avoir reçu une injection intraveineuse interdite.