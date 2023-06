Ryan Kent: Winger rejoint Fenerbache après la sortie des Rangers | Nouvelles du football

Ryan Kent a rejoint le club turc de Fenerbache après avoir quitté les Rangers à la fin de la saison.

Le contrat Ibrox du joueur de 26 ans a pris fin cet été et il a conclu un contrat de quatre ans avec Fenerbahce, sous réserve d’un examen médical.

Kent, qui a signé de Liverpool dans le cadre d’un transfert de 7 millions de livres sterling en 2019 après avoir impressionné en prêt au cours de la saison précédente, était l’un des cinq joueurs seniors à qui aucune nouvelle offre n’a été proposée aux Rangers.

Alfredo Morelos, Scott Arfield, Allan McGregor et Filip Helander sont également à la recherche de nouveaux clubs.

Parlant de son déménagement, il a déclaré: « Bonjour les fans de Fenerbahce. Voici Ryan Kent.

« C’est un honneur de rejoindre Fenerbahce. Après avoir parlé au club, je suis conscient des visions et des objectifs pour la saison prochaine et j’ai hâte d’aider mon équipe à atteindre ces objectifs, à commencer par la Super Coupe le mois prochain.

« Je suis ravi de commencer la pré-saison, de rencontrer mes coéquipiers et vous les fans. Prenez soin de vous. »

Une reconstruction estivale aux Rangers

Jack Butland est la troisième signature estivale des Rangers après avoir conclu un accord jusqu’à l’été 2027 (Crédit : Rangers)





Les Rangers ont déjà signé Jack Butland, Dujon Sterling et Kieran Dowell sur les pré-contrats, le manager Michael Beale espérant ajouter la majorité de ses cibles à l’équipe avant le début de l’entraînement de pré-saison fin juin.

Le club est en pourparlers pour les attaquants Sam Lammers d’Atalanta et Cyriel Dessers de Cremonese.

Jose Cifuentes du Los Angeles FC est également intéressant, mais Sky Sports Nouvelles comprend qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour conclure un accord pour le milieu de terrain.

Des négociations sont en cours sur un accord de plusieurs millions de livres pour Lammers, 26 ans, qui était un remplaçant inutilisé lorsque l’Eintracht Francfort a battu les Rangers en finale de la Ligue Europa la saison dernière.

Après une première offre pour Dessers, Beale espère toujours conclure un mouvement pour l’attaquant après la relégation de Cremonese en Serie B.

Comment les Rangers gagneront-ils la ligue la saison prochaine ?

Le manager des Rangers, Michael Beale, a déclaré à Sky Sports News qu’il allait de l’avant avec « optimisme » après avoir terminé la saison avec « une pointe de déception ».



Beale n’a pas caché son désir d’ajouter plusieurs nouveaux visages à son équipe et dit que le recrutement est essentiel pour aider son équipe à attraper le Celtic la saison prochaine.

« Nous commençons comment nous terminons avec notre style très clair, notre énergie étant très forte sur le terrain en termes de pressing et de perte de possession », a-t-il déclaré. Sports du ciel lorsqu’on lui a demandé comment il envisageait d’attraper leurs rivaux.

« Nous chercherons à recruter une colonne vertébrale qui est capable de rester chez les Rangers pendant les trois à cinq prochaines années sur lesquelles s’appuyer.

« Vous avez vu le début de cela avec Nico Raskin et Todd Cantwell qui arrivent et Kieran Dowell. Nous chercherons à ajouter à cela avec un peu d’expérience mais certainement en termes de qualité dans le dernier tiers.

« Vous serez en mesure de dire par mon visage au début de la pré-saison si j’ai réussi à obtenir tous ceux que je veux, mais de toute façon, nous reviendrons dans la pré-saison l’année prochaine avec quelques nouvelles idées qui J’ai voulu mettre en place, il faut aller recruter un certain type de joueurs pour ça, on reviendra plus fort.

« Notre forme de ligue au cours des 24 derniers matchs dirait que si nous pouvons arriver à ce stade où nous sommes maintenant, nous serons dans le mélange. Il s’agira d’arriver à la pause internationale de mars où nous devons être, puis d’aller pour ça. »

