Ryan Jones: l’ancien capitaine de rugby du Pays de Galles révèle un diagnostic de démence précoce à l’âge de 41 ans | Actualités du rugby à XV

Ryan Jones est confronté à un avenir difficile. (Photo : David Davies/PA Wire)

Ryan Jones, l’ancien capitaine de l’équipe de rugby du Pays de Galles, a reçu un diagnostic de démence précoce à l’âge de 41 ans.

Jones a 75 sélections internationales et était membre de l’équipe des Lions britanniques et irlandais qui a fait une tournée en Nouvelle-Zélande en 2005.

Il a reçu un diagnostic d’encéphalopathie traumatique chronique (CTE) probable en décembre dernier.

“J’ai vécu 15 ans de ma vie comme un super-héros et je ne le suis pas.” Les craintes de Ryan Jones sont fortes. (Photo : Tim Ireland/PA Archive/PA Images)

Dans une interview avec le L’heure du dimancheJones a déclaré: “J’ai l’impression que mon monde s’effondre.

“J’ai vraiment peur parce que j’ai trois enfants et trois beaux-enfants et je veux être un père fantastique.

“J’ai vécu 15 ans de ma vie comme un super-héros et je ne le suis pas. Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve.”

Jones avait pris sa retraite du rugby en 2015 et avait démissionné de son poste de directeur de la performance à la Welsh Rugby Union en octobre 2020.

“Je suis le produit d’un environnement axé sur les processus et les performances humaines. Je ne suis pas capable de performer comme je le pourrais, et je veux juste mener une vie heureuse, saine et normale”, a-t-il déclaré.

“J’ai l’impression que cela m’a été enlevé et que je ne peux rien faire … Je ne peux pas m’entraîner plus dur, je ne peux pas jouer l’arbitre, je ne sais plus quelles sont les règles du jeu.”

Ryan Jones a reçu un MBE pour ses services à l’union de rugby et à la collecte de fonds caritative de la princesse royale du château de Windsor plus tôt cette année. (Photo : Aaron Chown/PA Wire/Images PA)

Jones a révélé qu’après avoir souffert de dépression, il avait commencé à avoir des problèmes de mémoire à court terme et devenait oublieux.

“Cela me terrifie parce que je ne sais pas si, dans deux ans, nous sommes assis ici et que ces épisodes durent une semaine, deux semaines ou permanents”, a déclaré Jones.

“C’est la peur, c’est la partie qui ne part jamais. C’est la partie dont je ne peux pas me débarrasser.

“Chaque épisode que j’ai laisse aussi un peu d’héritage. Tout ce que nous annulons, chaque relation que j’empoisonne ou pour laquelle je n’ai plus le temps, rend juste un peu plus difficile à gérer”, a-t-il ajouté.

“Je ne sais pas comment ralentir ça, le faire arrêter, quoi faire.”

Le mois dernier, la Société Alzheimer a établi des partenariats avec des organisations telles que l’Association des joueurs de rugby pour fournir un moyen permanent de référer tout joueur ou manager passé et présent qui a reçu un diagnostic de démence ou qui prend soin d’un être cher.

Jones a reçu un MBE dans la liste des honneurs de l’anniversaire de la reine 2021 pour ses services à l’union de rugby et à la collecte de fonds caritative. Bien qu’il ait soutenu qu’il ne changerait pas l’expérience de “vivre le rêve” de jouer pour le Pays de Galles, il pense que le sport doit faire plus pour prendre des mesures préventives.

“Il marche tête baissée, les yeux fermés, dans une situation catastrophique”, a-t-il déclaré.