Steven Gerrard a confirmé que le milieu de terrain des Rangers et de l’Écosse Ryan Jack raterait le reste de la saison et les Championnats d’Europe en raison d’une blessure.

Jack n’a pas joué pour les Rangers depuis février en raison d’un problème au mollet, une blessure qui l’a exclu des éliminatoires de la Coupe du monde en Écosse en mars.

Le joueur de 29 ans a disputé les 120 minutes de la victoire de l’Écosse en barrages pour l’Euro 2020 contre la Serbie en novembre, sa plus récente des 10 sélections internationales.

Le coup signifie qu’il ne jouera aucun rôle dans les Championnats d’Europe de cet été, qui est le premier tournoi majeur d’Écosse depuis la Coupe du monde 1998.

Plus à venir…

Il s’agit d’une nouvelle de dernière heure qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

