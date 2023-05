Ryan Hampshire: le joueur des Wigan Warriors regarde vers l’avenir après un retour «émotionnel» après une blessure au LCA | Actualités de la Ligue de Rugby

L’entraîneur-chef de Wigan, Matt Peet, embrasse Ryan Hampshire après la victoire de la Challenge Cup de samedi contre Leeds

Cela a été de longs 11 mois pour Ryan Hampshire, il serait donc compréhensible que ses émotions l’emportent après avoir aidé les Wigan Warriors à remporter une victoire palpitante en Challenge Cup contre Leeds Rhinos lors de son retour sur le terrain pour la première fois depuis juin dernier. année.

Une blessure au LCA en juin dernier qui a nécessité deux séries d’interventions chirurgicales et l’expiration de son contrat avec Castleford Tigers à la fin de la saison 2022 de la Super League ont laissé le joueur de 28 ans se demander s’il avait encore un avenir dans le sport, en particulier après être allé près de deux mois sans revenu tout en se réhabilitant pendant l’hiver.

C’est l’idée de ne pas laisser tomber sa famille qui l’a fait traverser ces jours sombres et les voir après avoir aidé les détenteurs de la Challenge Cup à se battre de 14 à 6 à la mi-temps pour vaincre Leeds au sixième tour. à Headingley samedi dernier a fait ressortir beaucoup d’émotions.

Betfred Super League en direct Vivre de

« J’étais vraiment très ému à la fin et je devais rester ensemble, voir ma famille à la fin », a déclaré Hampshire, qui a été préféré à Cade Cust dans les mi-temps aux côtés de Harry Smith pour le match.

« Il y a quelques membres du personnel ici qui connaissent la route que j’ai parcourue et la conversation que j’ai eue avec eux à la fin, ils ont pu voir que je me retenais un peu.

« En revenant de ma blessure, je devais aussi penser à ma famille. Il ne s’agissait pas seulement de moi, je devais revenir pour eux, qui ont passé depuis que je suis enfant à me rendre là où je suis.

« Céder aurait été très égoïste de ma part, donc beaucoup de retours étaient pour eux. »

Hampshire en action contre Salford en 2014 lors de son premier passage avec Wigan

L’entraîneur-chef des Warriors, Matt Peet, qui l’a rencontré pour la première fois en tant que junior lors de leurs périodes respectives de jeu et d’entraînement dans la formation des jeunes du club, a été une autre personne très satisfaite de voir le Hampshire revenir sur le terrain.

Bien que originaire de Wakefield, Hampshire a fait ses débuts professionnels avec Wigan en 2013 après avoir rejoint le club communautaire Normanton Knights et sa carrière lui a fait boucler la boucle après des passages avec Leigh, son club natal et Castleford.

Peet est impressionné par la façon dont Hampshire s’est comporté tout en achevant sa convalescence chez les Warriors et en étant patient en attendant une opportunité, tout en étant également satisfait pour lui sur le plan humain.

« Beaucoup de ces joueurs et athlètes ont du temps dans leur carrière, qu’il s’agisse de blessures, de perte de forme, d’erreurs dans les jeux, et la psychologie du jeu est si importante », a déclaré Peet.

Au retour de ma blessure, je devais aussi penser à ma famille. Il ne s’agissait pas seulement de moi, je devais revenir pour eux, qui ont passé depuis que je suis enfant à me rendre là où je suis. Ryan Hampshire

« C’est pour cela que nous sommes ici en tant que club et en tant qu’équipe d’entraîneurs, pour soutenir ces joueurs dans les moments difficiles et les bons moments, pour essayer de les garder sur la bonne voie là où ils veulent aller. C’est formidable d’avoir Ryan de retour , il a montré une attitude de première classe depuis que j’ai commencé à lui parler.

« Certains des joueurs ont parlé à Ryan et l’ont félicité pour la façon dont il est revenu. Il a eu quelques belles touches, mais ses efforts tout au long, pour son premier match après une si longue blessure dans une si intense dans la chaleur , était exceptionnel. Nous ferons toujours l’éloge de cela ici avant tout le reste. »

Le Hampshire visera à conserver sa place dans l’équipe lorsque l’équipe classée deuxième de la Super League se rendra à la troisième équipe, Hull Kingston Rovers, pour le match d’ouverture de la ronde 13 jeudi, qui est en direct sur Sports du ciel.

Il s’agit d’une répétition du match du premier tour qui a vu les demi-finalistes des barrages de l’année dernière s’incliner 27-18 à Sewell Group Craven Park face à l’équipe désormais entraînée par l’ancien demi de mêlée de Wigan Willie Peters.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la victoire 27-18 de Hull KR sur Wigan Warriors lors du premier tour de la saison 2023 de Super League Faits saillants de la victoire 27-18 de Hull KR sur Wigan Warriors lors du premier tour de la saison 2023 de Super League

Les Warriors se sont depuis relevés pour figurer à nouveau parmi les prétendants au sommet de la Super League et le Hampshire est ravi de revenir au DW Stadium avec son premier club professionnel avec une chance de remporter des honneurs majeurs.

« C’est juste bien d’être de retour dans ce club », a déclaré Hampshire. « C’est totalement différent de la dernière fois que j’étais ici, et je suis vraiment ravi de jouer à nouveau pour un club de haut niveau. C’est ce vers quoi j’ai travaillé ces quatre, cinq ou six dernières années.

« J’étais un peu nerveux avant le match [against Leeds]mais plus je me rapprochais, plus ça s’estompait et dès que j’étais sur le terrain et que je travaillais, c’est à ce moment-là que les angoisses de tout le passé avaient disparu.

« De toute évidence, nous avons quelques blessures à la minute, et je viens de revenir d’une, mais vous avez besoin de toute l’équipe comme cela se voit maintenant.

« Il y a de bons joueurs pour revenir, et je dois continuer à bien faire mon travail et j’espère qu’il y a une place pour moi dans l’équipe. »

Regardez les Hull Kingston Rovers, troisièmes, affronter les Wigan Warriors, deuxièmes, en direct sur Sky Sports Arena à partir de 19h30 le jeudi 25 mai, alors que la Betfred Super League revient avec le match d’ouverture de la 13e journée. Diffusez également sur NOW TV.