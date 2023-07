Ryan Gosling porte un collier « E » pour Eva Mendes lors de la première de « Barbie » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stewart Cook/Shutterstock

Eva mendes49 ans, est tout pour Ryan Gosling, 42 ans, et c’est juste Ken. Ryan s’est présenté à la première mondiale de Los Angeles de Barbie le 9 juillet portant un collier chaîne en « E » pour montrer son amour pour son partenaire de longue date. Le pendentif « E » était dans l’emblématique du film Barbie Police de caractère. Ryan est arrivé au premier enterrement de vie de garçon, mais il s’est assuré de faire savoir à tout le monde qui avait son cœur.

L’homme gris acteur arborait un coloré et très Barbie ensemble dans un costume totalement rose. Ses co-vedettes Michel Cera et Scott Evans l’a également rejoint pour porter des costumes roses à la première. Margot Robbie stupéfaite dans une robe bustier noire inspirée de l’emblématique poupée Barbie « Solo in the Spotlight » de 1960.

Lors de la première, Ryan a révélé comment ses filles – Esmeralda8 et Amada7 — l’a aidé à aborder le rôle de Ken dans de Greta Gerwig film. « Ils ont vu beaucoup de morceaux de [the film] et m’a beaucoup aidé avec ça. Ils ont été une énorme inspiration pour moi », a-t-il déclaré. Divertissement ce soir.

Ryan a assisté à tous les Barbie des premières dans le monde entier en solo, mais il y a une raison à cela. En 2022, Eva a expliqué pourquoi elle ne rejoignait pas Ryan lors de ses premières de films. Elle a répondu à un fan sur Instagram en disant qu’elle était « seulement à l’aise » de publier des photos d’eux de cette première, et qu’elle n’est plus d’accord pour « exposer notre vie très privée que nous apprécions ».

Depuis le début de leur relation en 2011, Eva et Ryan n’ont été sur le tapis rouge qu’une seule fois ensemble alors qu’ils faisaient la promotion de leur film de 2012. L’endroit au-delà des pins. Dans le même commentaire sur Instagram, Eva a déclaré qu’elle « mourait toujours d’envie de faire un autre film avec lui ».

Ryan et Eva sont très protecteurs envers leurs enfants et leur vie personnelle. Dans son GQ couverture, Ryan a parlé de sa relation avec Eva dans une rare interview. Il a admis qu’il ne « pensait pas aux enfants » avant de rencontrer Eva. « Mais après avoir rencontré Eva, j’ai réalisé que je ne voulais tout simplement pas avoir d’enfants sans elle », a déclaré l’acteur.

