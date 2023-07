Depuis que Ryan Gosling a été annoncé comme Ken dans le film très attendu « Barbie », les fans ont débattu du choix du casting. Mais que pensent les deux filles de l’acteur de son rôle emblématique ?

Gosling, 42 ans, a révélé que le «Kenergy» n’était peut-être pas aussi fort dans le foyer de sa famille lors d’un entretien avec Le New York Times publié le 13 juillet.

L’acteur s’est assis avec sa co-vedette Margot Robbie, qui dirige le film « Barbie » étoilé, pour discuter de la préparation de leurs rôles de Barbie et Ken.

Au cours de la conversation, la star de « La La Land » a révélé qu’il n’y avait « pas de temps pour les Barbies » quand il grandissait parce qu’il était occupé à être un enfant star. Il a également déclaré que ses deux filles, Esmeralda, née en 2014, et Amada, née en 2016, qu’il partage avec son partenaire et acteur Eva mendes-n’a pas joué avec les poupées avant de s’impliquer dans le film « Barbie ».

« Barbie a atterri chez moi en même temps que le scénario, en gros », a-t-il expliqué. « Ce qui m’intéressait, c’est que mes enfants ne se contentent pas de se brosser les cheveux et de les habiller. Aucun d’entre eux n’a de nom qui soit Barbie.

Il a poursuivi: «Ils ont tous des histoires, des vies, des relations, des espoirs, des rêves compliqués. C’est incroyable à quel point le monde qu’ils ont créé est complexe.

Gosling a déclaré que ses filles étaient «confuses» et se demandaient: «Pourquoi Ken?» quand ils ont appris le nouveau rôle de leur père, étant donné qu’Amada et Esmeralda ne se réfèrent pas à leurs poupées comme « Barbie et Ken ».

Au lieu de cela, les sœurs utilisent des noms différents pour les jouets bien-aimés.

« Ils ne l’appellent même pas Ken. L’un d’eux s’appelle Darrell. Et Darrell travaille dans une épicerie », a déclaré Gosling.

Quant à Barbie, Amada et Esmeralda ont décidé de l’appeler « Gym Class ».

« Et Gym Class a rencontré Darrell à l’épicerie, mais Gym Class, elle se concentre sur elle-même en ce moment », a expliqué le fier papa.

On dirait qu’il est « juste Ken », pour eux.

Gosling a plaisanté: «Il est une telle non-présence dans leur monde. Ils étaient comme ‘Qu’est-ce qu’il y a à jouer? Y a-t-il de la viande sur cet os ?

Malgré le manque d’enthousiasme de ses filles, l’acteur de « Crazy, Stupid, Love » a déclaré qu’il se connectait facilement à son personnage.

« C’est venu naturellement », a-t-il déclaré à la publication. « J’ai grandi dans une maison tenue par des femmes. J’habite dans un maintenant. Ma sœur n’avait pas de Barbie, mais c’est ma sœur aînée et c’était mon héroïne.

Il a en outre jailli de sa sœur, Mandi, qui l’a rejoint au Journée de la presse canadienne « Barbie » le mois dernier, et a expliqué comment leur relation l’avait aidé à se préparer pour le rôle.

« Il s’agissait tellement de redevenir un enfant, d’une certaine manière, que je suis tombé facilement dans cette dynamique », a-t-il déclaré.

Alors que la date de sortie de « Barbie » approche rapidement, les fans ont aperçu Gosling canalisant son Ken intérieur et embrassant son côté idiot dans quelques extraits du film.

Le 10 juillet, le film a partagé un clip sur Twitter de Ken chantant une ballade puissante « Juste Ken. »

« Ce que je fais ne semble pas avoir d’importance / Je suis toujours n ° 2 », chante-t-il. « Est-ce mon destin de vivre et de mourir une vie de fragilité blonde ? / Je suis juste Ken.

La vidéo comprend des extraits de Ken se balançant dans un manteau de fourrure et portant un gilet en jean.

Les fans pourront voir plus de tenues scandaleuses de Ken et le regarder s’embarquer dans un voyage en dehors de Barbie’s Dreamland lorsque le film sortira en salles le 21 juillet.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur AUJOURD’HUI.com. Plus d’aujourd’hui :