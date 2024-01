Ryan Gosling dit ce que tout le monde pense des omissions de la nomination aux Oscars de “Barbie”

CNN

—



Ryan Gosling est reconnaissant pour son Nomination aux Oscarsmais a rejoint le chœur de personnes qui remettent en question l’omission de sa co-vedette Margot Robbie et de la réalisatrice Greta Gerwig de leurs catégories respectives.

Gosling a été nominé mardi dans la catégorie acteur de soutien pour son interprétation de la poupée Ken de Mattel dans “Barbie”, l’année dernière. le plus gros blockbusteraux côtés de la Barbie titulaire de Robbie.

Sa nomination compte comme l’une des huit nominations reçues par le film, mais le scandale Le fait que les réalisateurs du film à succès, Gerwig et Robbie, n’aient pas obtenu de nominations individuelles dans les catégories de réalisateur et d’actrice principale, respectivement, se poursuit depuis l’annonce des nominations. (« Barbie » a été produit par Warner Bros. Pictures, qui, comme CNN, appartient à Warner Bros. Discovery.)

Bien que Gerwig et Robbie n’aient pas été récompensés individuellement, ils ont chacun remporté des nominations aux Oscars cette semaine. Gerwig a été reconnu dans le catégorie scénario adapté aux côtés de son co-scénariste (et mari) de « Barbie » Noah Baumbach, et Robbie a été nominé en tant que producteur avec la nomination du meilleur film du film, aux côtés de trois autres.

Dans sa déclaration, Gosling a également honoré son coéquipier Amérique Ferreraqui a reçu un clin d’œil surprise en tant qu’actrice de soutien pour sa performance dans le film.

Voici la déclaration complète de Gosling, telle que fournie à CNN :

“Je suis extrêmement honoré d’être nominé par mes collègues aux côtés d’artistes aussi remarquables au cours d’une année remplie de tant de grands films. Et je n’aurais jamais pensé dire ça, mais je suis aussi incroyablement honoré et fier que ce soit pour avoir incarné une poupée en plastique nommée Ken.

Mais il n’y a pas de Ken sans Barbie, et il n’y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie, les deux personnes les plus responsables de ce film historique mondialement célèbre.

Aucune reconnaissance ne serait possible pour quiconque dans le film sans son talent, son courage et son génie.

Dire que je suis déçu qu’ils ne soient pas nominés dans leurs catégories respectives serait un euphémisme.

Contre toute attente, avec rien d’autre que quelques poupées sans âme, légèrement vêtues et heureusement sans entrejambe, elles nous ont fait rire, elles nous ont brisé le cœur, elles ont poussé la culture et elles ont marqué l’histoire. Leur travail devrait être reconnu au même titre que celui des autres nominés très méritants.

Cela dit, je suis très heureux pour America Ferrera et les autres artistes incroyables qui ont contribué avec leurs talents à faire de ce film un film aussi révolutionnaire.

-Ryan Gosling, “Barbie»