Ryan Gosling dénonce les snobes des Oscars “Barbie” pour Margot Robbie et Greta Gerwig

Son travail se limite à la plage et à la défense des femmes de sa vie.





Ryan Gosling a réagi à sa troisième nomination aux Oscars – pour son rôle de soutien en tant que Ken dans Barbie de Margot Robbie dans le blockbuster de l’été 2023 de Greta Gerwig Barbie – en exprimant sa déception que son partenaire et son réalisateur aient été snobés dans leurs catégories par les membres de l’Académie mardi matin, lors de l’annonce des nominations pour les Oscars 2024.





“Je suis extrêmement honoré d’être nominé par mes collègues aux côtés d’artistes aussi remarquables au cours d’une année remplie de tant de grands films”, a déclaré Gosling, 43 ans, dans un communiqué. “Et je n’aurais jamais pensé dire ça, mais je suis aussi incroyablement honoré et fier que ce soit pour incarner une poupée en plastique nommée Ken. Mais il n’y a pas de Ken sans Barbie, et il n’y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig et Margot. Robbie, les deux personnes les plus responsables de ce film historique et mondialement célèbre. »





L’acteur a ajouté : “Aucune reconnaissance ne serait possible pour quiconque dans le film sans son talent, son courage et son génie. Dire que je suis déçu qu’ils ne soient pas nominés dans leurs catégories respectives serait un euphémisme. Contre toute attente, avec rien d’autre que un couple de poupées sans âme, légèrement vêtues et heureusement sans entrejambe, elles nous ont fait rire, elles nous ont brisé le cœur, elles ont poussé la culture et elles ont marqué l’histoire. Leur travail doit être reconnu aux côtés des autres nominés très méritants.





Ryan Gosling et Margot Robbie dans “Barbie”.

Warner Bros.





Cela dit, Gosling s’est dit “très heureux” pour sa co-vedette America Ferrera, qui a reçu sa toute première nomination aux Oscars pour son rôle de soutien dans le rôle de Gloria, une employée de Mattel, “et pour les autres artistes incroyables qui ont contribué avec leurs talents à rendre ce film si révolutionnaire. film.”





Le blockbuster de l’été 2023 a remporté huit nominations au total mardi matin, dont celle du meilleur film et deux chansons originales pour “I’m Just Ken” et “What Was I Made For?” de Billie Eilish. En tant que producteur du film, Robbie a décroché une nomination car il est en lice pour le meilleur film, mais dans un choc majeur, Gerwig et Robbie ont été exclus respectivement des catégories meilleur réalisateur et meilleure actrice. La nomination de Gosling est sa troisième. Il avait déjà été nominé pour le meilleur acteur en 2007 et 2017 pour ses rôles dans Demi Nelson et La La Terrerespectivement.





Au téléphone avec EW mardi matin, Ferrera a qualifié sa première nomination de “surréaliste et un rêve devenu réalité” et a fait écho aux sentiments de Gosling concernant les snobs de Gerwig et Robbie. “Leur travail dans ces deux catégories était phénoménal et dans mon livre [they] méritent d’être reconnues pour l’histoire qu’elles ont créée, pour le chemin qu’elles ont innové, pour le magnifique talent artistique”, a déclaré Ferrera. “Ce sont mes filles, et je veux les voir célébrées pour leur merveille, donc cette partie est définitivement doux-amer.”





La 96e cérémonie des Oscars sera diffusée le dimanche 10 mars à 19 h HE/16 h HP sur ABC. Consultez la liste complète des nominations aux Oscars 2024.





