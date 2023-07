Voir la galerie





Crédit image : Warner Bros.

Ryan Gosling est prêt à envahir les salles de cinéma et vos playlists musicales. Une vidéo mettant en vedette Ryan chantant la chanson originale « I’m Just Ken » dans le Barbie Le film est sorti le 10 juillet et cela prouve encore plus que Ryan est né pour jouer Ken. Y a-t-il quelque chose que cet homme ne peut pas faire ?

J’ai entendu dire que tout le monde ressentait le Ken-rgy ✨#BarbieLeFilm – seulement dans les salles le 21 juillet. Billets en vente maintenant! pic.twitter.com/uOH6dBUhN7 – Barbie Film (@barbiethemovie) 10 juillet 2023

En tant que Ken, Ryan chante qu’il est toujours le numéro 2 de Barbie. Il admet que « n’importe où ailleurs je serais un 10 », mais à Barbieland… il n’est que Ken. « Je suis juste Ken. Là où je vois l’amour, elle voit un ami », chantonne Ken. Ken veut que Barbie le voie pour qui il est vraiment – « l’homme derrière le 10 ».

Marc Ronsonle Barbie producteur de la bande originale, a révélé que Ryan avait enregistré « I’m Just Ken » en quelques heures seulement. « C’était tellement fou », a déclaré Mark Variété. « [Ryan Gosling is] une grande star de ce film et n’a que trois heures un mardi après-midi pour couper le chant. Il est juste entré et alors qu’il commençait à s’échauffer, je me suis dit : ‘Ce type va assassiner cette chanson !’ Bien sûr qu’il le ferait.

Ryan, avec le reste de la distribution, a célébré le film au Barbie première mondiale à Los Angeles le 9 juillet. La La Terre l’acteur était beau dans un costume rose et portait un collier en chaîne « E » en l’honneur de son partenaire de longue date Eva mendes. La co-vedette de Ryan et Barbie elle-même, Margot Robbiea bercé une robe bustier noire inspirée de la poupée Barbie « Solo in the Spotlight » de 1960.

Tout au long de la Barbie tournée de presse, Ryan exsudait tellement Ken-rgy. Après que certains ennemis aient pensé que Ryan était « trop ​​​​vieux » pour jouer Ken, Ryan a eu la réponse parfaite (et la plus proche de Ken). « Je dirais, vous savez, si les gens ne veulent pas jouer avec mon Ken, il y a beaucoup d’autres Kens avec qui jouer », a déclaré Ryan. GQ. «C’est drôle, ce genre d’idée de serrer ses perles, comme, #notmyken. Comme si vous aviez déjà pensé à Ken avant ça ?… tout à coup, c’est comme : ‘Non, nous nous sommes souciés de Ken tout ce temps.’ Non, tu ne l’as pas fait. Tu n’as jamais fait. Vous ne vous en êtes jamais soucié. Barbie n’a jamais baisé avec Ken. C’est le but. Si jamais vous vous souciez vraiment de Ken, vous sauriez que personne ne se soucie de Ken. Ainsi, votre hypocrisie est exposée. C’est pourquoi son histoire doit être racontée. Barbie sortira en salles le 21 juillet.

