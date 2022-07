Ryan Gosling apparaîtra dans la suite de “The Grey Man”, le film dérivé de Netflix donne le feu vert

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ryan Gosling devrait reprendre son rôle de Court Gentry, un ancien agent de la CIA également connu sous le nom de Grey Man et Sierra Six, dans la suite du populaire film Netflix.

Netflix a annoncé mardi qu’en raison de la popularité du film original, ils avaient approuvé une suite mettant en vedette Gosling et ramenant également les réalisateurs Joe et Anthony Russo, avec le co-scénariste original Stephen McFeely travaillant sur le scénario. Les films sont basés sur une série de livres du même nom écrite par Mark Greaney.

“La réaction du public à The Grey Man a été tout simplement phénoménale”, ont déclaré les frères Russo dans un communiqué de presse. “Nous sommes tellement reconnaissants de l’enthousiasme que les fans du monde entier ont eu pour ce film. Avec autant de personnages incroyables dans le film, nous avions toujours voulu que l’Homme Gris fasse partie d’un univers élargi, et nous sommes ravis que Netflix annonce une suite avec Ryan, ainsi qu’un deuxième scénario dont nous sommes ravis de parler bientôt.”

On ne sait rien de la suite, sauf qui y joue et qu’elle est en préparation.

La popularité de “The Grey Man” a également ouvert la voie à Netflix pour approuver un film dérivé, qui sera une histoire distincte mais continuera d’explorer le monde dans lequel Gentry vit. Le spin-off est écrit par Paul Wernick et Rhett Reese, qui a également écrit “Deadpool”.

“Avec The Grey Man, les Russo ont offert un spectacle à couper le souffle que le public du monde entier adore. Nous sommes ravis de continuer à nous associer à eux et à l’équipe d’AGBO alors qu’ils construisent l’univers de The Grey Man, “, a déclaré Scott Stuber, responsable du film mondial pour Netflix, dans un communiqué.

“The Grey Man” est actuellement disponible en streaming sur Netflix et met également en vedette Billy Bob Thornton, Rege-Jean Page, Chris Evans et Ana de Armas. On ne sait pas qui de ce casting sera présenté dans la suite ou dans le film dérivé.

Cette suite n’est pas le seul film que les fans de Gosling attendent avec impatience dans les années à venir. Son film très attendu, “Barbie”, dans lequel il incarne la poupée masculine populaire, Ken, devrait sortir en 2023.