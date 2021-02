Ryan Giggs a réduit de 500 000 £ le prix de son ancien domicile conjugal après avoir passé deux ans sur le marché.

L’ancienne star de Manchester United a initialement mis le manoir en vente pour 3,5 millions de livres sterling – mais maintenant, le prix demandé a été réduit d’un demi-million de livres.

L’ancien ailier gallois Giggs, 47 ans, partageait la maison de cinq chambres avec son ex-femme Stacey et leurs deux enfants.

Après leur divorce en 2017, il a déménagé et vit dans une propriété de 1,7 million de livres sterling à proximité à Worsley, dans le Grand Manchester.

La maison de 3 millions de livres sterling, qui est annoncée en ligne, dispose d'une piscine, d'une salle de cinéma et d'un bar.











La propriété est également située dans son propre terrain privé sécurisé et fermé entouré de bois et d’un parcours de golf.

La maison familiale a été construite après que Ryan ait démoli la propriété précédente qui se trouvait sur le terrain.

Toutes les chambres sont dotées d'une salle de bains privative et disposent de deux salons, d'une salle à manger somptueuse et d'un gymnase avec un hammam.















Il a été rapporté que l’ex-femme Stacey, 41 ans, cherchait une maison dans la région avec son petit ami pop star Max George.

Max était membre de The Wanted et est apparu sur Strictly Come Dancing de la BBC l’année dernière.

Giggs a été arrêté en novembre de l'année dernière pour avoir prétendument agressé sa petite amie Kate Greville, 36 ans, ce qu'il nie.









Lui et Stacey se sont mariés en 2007, mais leur mariage a été gâché par l’infidélité.

Giggs a eu une liaison de huit ans avec Natasha Lever, la femme de son frère Rhodri, et il a également eu une aventure avec la star de Big Brother Imogen Thomas, 38 ans.