RYAN Giggs a juré d’effacer son nom après avoir été accusé aujourd’hui de contrôle coercitif et d’avoir agressé son ex-petite amie Kate Greville après une dispute.

Le directeur du Pays de Galles, 47 ans, a été détenu après que des flics ont été appelés dans son manoir de 1,7 million de livres sterling à Worsley, dans le Grand Manchester, le 3 novembre.

Il a été interrogé dans un poste de police avant d’être libéré sous caution dans l’attente de nouvelles enquêtes.

Mais la légende de Man Utd a été accusée aujourd’hui d’agression ayant causé des lésions corporelles contre la directrice des relations publiques Kate.

Il fait face à une accusation supplémentaire de comportement coercitif et de contrôle entre décembre 2017 et novembre 2020.

Giggs a également été accusé d’un deuxième chef d’agression contre une autre femme âgée d’une vingtaine d’années à la suite de l’agression présumée à son domicile.

«Je respecte pleinement le respect de la loi et je comprends la gravité des allégations.

«Je respecte pleinement le respect de la légalité et je comprends la

gravité des allégations. Je plaiderai non coupable au tribunal et

j’ai hâte d’effacer mon nom

«Je souhaite à Robert Page, au personnel d’entraîneurs, aux joueurs et

les supporters remportent tous les succès aux Euros cet été.

Il a été libéré sous caution pour comparaître devant le tribunal de première instance de Manchester et de Salford le 28 avril.

Après l’annonce des accusations par le CPS aujourd’hui, le Pays de Galles a confirmé que Giggs ne gérerait pas le Pays de Galles lors des prochains Euro 2020.

L’ancien footballeur devait diriger son pays au tournoi cet été, mais le gardien Robert Page va désormais gérer son premier match contre la Suisse le 12 juin.

Giggs avait auparavant été mis en congé spécial par la FA galloise après son arrestation en novembre.

Le CPS a confirmé que Giggs avait été inculpé après avoir examiné un dossier de la police du Grand Manchester.

Les voies de fait simples sont passibles d’une peine maximale de six mois et / ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 £.

Mais l’accusation plus grave de contrôle coercitif pourrait le voir enfermé jusqu’à cinq ans s’il est coupable et recevoir une amende illimitée.

La loi a été introduite en 2015 pour lutter contre «les comportements contrôlants ou coercitifs dans une relation intime ou familiale qui font craindre à quelqu’un que la violence soit utilisée contre lui».

Après la dispute, Kate a fait ses valises et s’est enfuie dans un endroit rural secret avec leur labrador, Mac.

Elle a été vue en train de marcher sur le chien avec une lèvre meurtrie après l’incident présumé.

Il s’est retiré en tant que manager du Pays de Galles pendant trois matchs après son arrestation, les accusations menaçant de mettre sa carrière internationale en danger.

Giggs sortait avec Kate de temps en temps depuis 2017 après leur première rencontre lorsqu’elle a commencé à faire les relations publiques pour Hotel Football en 2013.

Il a rendu public sa relation lorsqu’il a été photographié avec ses vacances en Italie en août 2018.

C’était huit mois après son divorce avec sa femme Stacey, qu’il trompait depuis huit ans avec la femme de son frère Rhodri, Natasha.

L’affaire a conduit à la rupture du mariage de son frère – Rhodri affirmant plus tôt ce mois-ci que Giggs ne s’était toujours pas excusé.

Dans le même temps, Giggs a eu une aventure de six mois avec Imogen Thomas de Big Brother, qui, selon Natasha, l’a amenée à révéler sa liaison avec son beau-frère.

Le multimillionnaire a dépensé 150000 £ pour obtenir une injonction de la Haute Cour contre Imogen, mais sa tentative de la faire taire s’est effondrée après une campagne Twitter soutenue qui a conduit un député à le nommer au parlement.

Giggs a remporté la Ligue des champions à deux reprises et la Premier League à 13 reprises au cours d’une brillante carrière avant de devenir manager du Pays de Galles en janvier 2018 avec un contrat de quatre ans.

Si vous avez été affecté par l’un des problèmes de cet article, appelez la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247 ou contactez le service de chat en direct de Women’s Aid

