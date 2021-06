Ryan Giggs aurait pu influencer le moment Coca-Cola de Cristiano Ronaldo – mais la légende de United a supprimé l’apparence de Manchester

À la suite de la décision très médiatisée de Ronaldo de retirer les bouteilles de Coca-Cola de sa table lors d’une conférence de presse, certains rapports ont évoqué une histoire affirmant que le capitaine portugais avait été sauvage pour avoir bu la boisson pendant son séjour à United.

L’ancien joueur de Premier League Jan Aage Fjortoft a déclaré que Solskjaer lui avait dit comment Giggs – qui était en quelque sorte un mentor pour Ronaldo à l’époque en tant que l’un des joueurs les plus expérimentés et les plus vénérés du club – « jeté Ronaldo contre un mur » pour avoir consommé du Coca-Cola au lieu de l’eau, selon AS.

Le compte a cité Fjortoft comme disant : « Ronaldo est venu une fois prendre un petit-déjeuner avec un Coca à la main. Giggs l’a poussé contre le mur et lui a dit : ‘Ne fais plus jamais ça.' »

Si l’histoire de Fjortoft est exacte, Ronaldo a peut-être bien tenu compte de cet avertissement. Le grand de tous les temps a brandi une bouteille d’eau lors de sa conférence de presse et a déjà exprimé ses inquiétudes au sujet de son fils mangeant de la malbouffe et buvant des boissons gazeuses.

Giggs, quant à lui, aurait fait annuler un événement dans la ville où il est honoré.

L’un des théâtres les plus populaires du Royaume-Uni, The Lowry, a envoyé un bref e-mail aux détenteurs de billets les informant de sa décision d’annuler le prochain spectacle « Une soirée avec Ryan Giggs », a rapporté The Athletic.

C’est la deuxième déception ces derniers mois pour Giggs, qui est l’un des joueurs britanniques les plus décorés de tous les temps en tant qu’homme d’un club et icône de United.

13 fois champion de Premier League, Giggs semblait être un certain débutant pour la première fois au Temple de la renommée de la Premier League récemment ouvert, mais a été négligé tandis qu’Alan Shearer et Thierry Henry ont été honorés.

Plus tard, la ligue a créé une liste restreinte de 23 joueurs pour que les fans de football prêtent serment dans six autres légendes, mais le nom de Giggs a été complètement omis, ce qui l’aurait laissé « choqué » et « amèrement déçu ».

Giggs fera face à un tribunal en janvier 2022 pour des allégations de coup de tête à son ex-petite amie.

Il est également allégué qu’il l’a soumise à « coercitif et contrôlant » comportement sur une période de près de trois ans, de décembre 2017 à novembre 2020, ainsi que d’avoir agressé sa jeune sœur.

Giggs a nié toutes les infractions lors de sa comparution devant le Manchester Crown Court le 28 mai, et le patron du Pays de Galles s’est retiré de la campagne actuelle de son équipe nationale à l’Euro 2020.

✍️| Le théâtre Lowry a pris la décision d’annuler son événement « Une soirée avec Ryan Giggs ». #MUFCpic.twitter.com/cehXpLap4u – Magazine uni (@utdMagazine) 16 juin 2021

Il a probablement vu le Pays de Galles faire match nul 1-1 lors de son premier match contre la Suisse et l’a vu remporter son deuxième match, contre la Turquie mercredi.

« Je respecte pleinement les garanties d’une procédure régulière et je comprends la gravité des allégations », a-t-il ajouté. il a commenté son cas en avril.

« Je plaiderai non coupable devant le tribunal et j’ai hâte de laver mon nom.

« Je voudrais souhaiter [caretaker manager] Robert Page, le staff technique, les joueurs et les supporters tous les succès à l’Euro cet été. »