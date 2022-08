Ryan Giggs a montré que le côté “sinistre” dit l’accusation dans le procès pour voies de fait

Le jury du procès de l’ancien ailier de Manchester United Ryan Giggs, accusé d’avoir agressé son ex-petite amie et sa sœur, a été informé lundi par le parquet que l’international gallois avait un côté “sinistre” en lui.

Giggs, 48 ​​ans, qui a démissionné de son poste de manager de l’équipe nationale du Pays de Galles en raison de l’affaire, fait face à des accusations d’avoir causé des lésions corporelles à l’ancienne partenaire Kate Greville et d’avoir battu sa jeune sœur Emma. Il fait également face à un chef d’accusation de comportement coercitif et contrôlant.

L’ancien footballeur, qui était assis sur le banc des accusés vêtu d’un costume sombre, a plaidé non coupable des accusations et sa défense a déclaré que les allégations étaient “basées sur la distorsion, l’exagération et les mensonges”.

Ouvrant le dossier à l’accusation, Peter Wright QC a déclaré qu’il y avait un contraste marqué entre Giggs le joueur et la façon dont il s’était comporté avec sa petite amie dans une “relation toxique”.

«Sur le terrain, ses compétences étaient abondantes et d’une beauté. En dehors du terrain et dans l’intimité de sa vie personnelle et de sa maison et à huis clos, il y avait un côté beaucoup plus laid et plus sinistre de son personnage », a-t-il déclaré.

Wright a déclaré que l’affaire impliquait “une litanie d’abus, à la fois physiques et psychologiques d’une femme qu’il professait aimer”.

“L’abus systématique et parfois violent d’une femme est l’objet de cette affaire, tout en s’attaquant à elle en permanence”.

Le procureur a décrit un incident au cours duquel Giggs a donné un coup de tête à Greville et a “délibérément donné un coup de coude” à sa sœur.

Giggs est en liberté sous caution à condition qu’il n’ait aucun contact avec l’une ou l’autre des sœurs et qu’il ne se rende à aucune adresse où il pense qu’elles pourraient se trouver.

L’ancien favori de United, qui a déclaré qu’il avait hâte de laver son nom, a été arrêté pour la première fois dans cette affaire et libéré sous caution en novembre 2020.

La défense de Giggs, Chris Daw QC a déclaré qu’il “n’avait jamais utilisé une seule fois la violence illégale contre Kate Greville”, affirmant que le couple “se comportait comme des enfants qui se chamaillent”.

Il a déclaré que Giggs avait reconnu qu’il y avait eu “un contact mineur et accidentel” lors d’une bagarre sur un téléphone portable, mais a nié qu’il y ait eu un coup de tête délibéré et a déclaré qu’il ne s’agissait “pas à distance d’une agression criminelle”.

Daw a déclaré au jury que l’ancien manager de United, Alex Ferguson, et l’ancien coéquipier de Giggs, Gary Neville, seront entendus “d’une manière ou d’une autre” pendant le procès.

Giggs a été remplacé en tant que manager du Pays de Galles après s’être initialement retiré fin 2020 en raison de l’affaire.

Rob Page a repris l’équipe qui s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde de novembre au Qatar.

Giggs a fait 963 apparitions en 23 ans pour Manchester United en tant que joueur, un record du club, remportant une série d’honneurs dont 13 titres de Premier League et deux trophées de l’UEFA Champions League.

Il a représenté le Pays de Galles en tant que joueur 64 fois entre 1991 et 2007 et a pris la relève en tant qu’entraîneur national en 2018.

