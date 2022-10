Ryan et Vance en désaccord sur l’avortement, le 6 janvier dans le débat du Sénat de l’Ohio

COLUMBUS, Ohio (AP) – Le représentant démocrate américain Tim Ryan et le républicain JD Vance ont détourné les accusations d’être des chiens de garde politiques vers leurs partis lundi, alors qu’ils se rencontraient lors d’un deuxième débat houleux pour le siège ouvert du Sénat américain de l’Ohio.

Vance a utilisé la confrontation organisée par WFMJ-TV de Youngstown pour repousser un peu les insultes de Ryan lors de leur premier débat la semaine dernière.

Vance, un investisseur en capital-risque et auteur de “Hillbilly Elegy”, a déclaré que l’ancien président Donald Trump ne faisait qu’une référence en plaisantant à un article de journal lorsqu’il a déclaré que Vance avait “embrassé mon a-” pour une approbation. Vance a déclaré que tout le monde au rassemblement politique où Trump avait fait la remarque l’avait compris de cette façon.

“Le gars qui est subordonné au parti national est Tim Ryan”, a déclaré Vance, citant la loyauté de vote de Ryan envers le président démocrate Joe Biden et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi de Californie.

Ryan a rétorqué: «JD, vous continuez à parler de Nancy Pelosi. Si vous voulez courir contre Nancy Pelosi, retournez à San Francisco et courez contre Nancy Pelosi. Tu cours contre moi.

Ryan a déclaré qu’il avait tenu tête à son propre parti lorsqu’il avait une fois défié Pelosi pour la présidence, et avait également soutenu des projets de loi bipartites aux côtés du sénateur sortant du GOP, Rob Portman, qui a approuvé Vance pour reprendre son siège.

Aux questions sur l’immigration, la violence policière et la dépendance aux opioïdes, Vance est revenu fréquemment sur le sujet de la frontière américaine avec le Mexique, qu’il a dit que les démocrates comme Ryan ont fait trop peu pour protéger.

« Vous devez fermer la frontière », a-t-il dit. “Vous devez terminer le mur et vous devez faire en sorte que ces cartels de la drogue ne puissent pas utiliser la frontière sud des États-Unis comme centre de trafic de drogue.”

Ryan a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec Biden sur l’assouplissement de certaines réglementations frontalières et a lancé le Border Technology Caucus pour explorer comment utiliser la technologie pour assurer la sécurité de la frontière. Il a dit que ce serait “une grosse erreur” d’envoyer Vance à Washington compte tenu du bilan de son organisation à but non lucratif anti-addiction.

Vance a déclaré que les paroles de Ryan ne correspondaient pas à son record. “Vous ne pouvez pas prétendre être un défenseur de la sécurité des frontières lorsque vous avez voté plusieurs fois contre le financement du mur frontalier.”

À propos de l’avortement, Vance a déclaré qu’il voterait pour l’interdiction nationale de l’avortement à 15 semaines introduite par la sénatrice républicaine américaine Lindsey Graham, mais croit également à certaines exceptions – telles que la victime de viol de l’Ohio, âgée de 10 ans, aurait pu se faire avorter en l’État, par exemple. Il n’a pas dit explicitement qu’il soutenait une exception pour viol, mais a plutôt laissé entendre que son cas relevait probablement de l’exception pour protéger la vie de la mère.

Il a déclaré que la question était trop complexe pour qu’il puisse nommer toutes les exceptions qu’il pourrait soutenir lors d’un débat.

“Je pense qu’il est tout à fait raisonnable de dire que vous ne pouvez pas avorter un bébé, en particulier pour des raisons électives, après 15 semaines de gestation”, a-t-il déclaré. “Aucun pays civilisé ne le permet. Je ne veux pas que les États-Unis fassent exception. La loi actuelle de l’Ohio autorise les avortements jusqu’à 20 semaines de gestation.

Ryan a déclaré qu’il voterait pour codifier les droits à l’avortement précédemment protégés par Roe v. Wade, qui autorisait généralement les avortements sous la viabilité, et trouve le projet de loi de Graham extrême.

«Ils ne sont pas contents que les gens doivent aller dans l’Illinois. Ils veulent que les gens aient un passeport et qu’ils aillent au Canada », a-t-il dit. “Le plus grand dépassement gouvernemental de l’histoire de notre vie.” a-t-il dit, qualifiant Vance de “pas un gars prêt à protéger les droits des femmes”.

En ce qui concerne la responsabilité de la police, Vance a vanté son approbation par l’Ordre fraternel de la police de l’Ohio et a déclaré qu’il pensait que des protections adéquates étaient en place pour extirper et discipliner les mauvais flics. Il a déclaré qu’un effort soutenu par Ryan pour priver la police de l’immunité qualifiée “est la raison pour laquelle nous avons le crime violent dans nos rues en ce moment”.

Ryan a déclaré que la position de Vance ne correspondait pas à son incapacité à prendre au sérieux l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain, où des membres de la police du Capitole ont été blessés ou sont morts.

Vance a déclaré que le comité du 6 janvier enquêtant sur le siège “a montré dès le début qu’il n’est pas intéressé par la vérité, qu’il est intéressé par un coup politique” contre Trump. Il a accusé Ryan, les démocrates et les médias d’être obsédés par le problème alors que les Ohioiens moyens s’inquiètent de payer l’épicerie.

Ryan a répondu en disant: «Si un groupe de personnes prend d’assaut le Capitole pendant que nous essayons de remplir les documents pour une élection, et qu’ils essaient d’empêcher que cela ne se produise et qu’ils veulent tuer le vice-président, comme, cela doit à examiner.

« Je ne veux pas en parler plus que n’importe qui d’autre. … Mais, mon Dieu, vous devez vous renseigner, JD », a-t-il dit.

Julie Carr Smyth, Associated Press