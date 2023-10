Ryan et Daisy de Coronation Street font une GROSSE erreur après une aventure torride – et cela va faire des ravages

Ryan Connor et Daisy Midgeley de CORONATION Street ont finalement cédé à la tentation ce soir – et cela devrait avoir des conséquences majeures.

Le couple partage un lien unique depuis que Ryan a été laissé marqué par l’attaque à l’acide du harceleur de Daisy, Justin, le jour de son mariage en mars.

Quelques mois plus tard, le couple a partagé un certain nombre de baisers torrides, avant que Daisy ne dise à Ryan qu’elle le regrettait étant donné qu’elle est fiancée à Daniel.

Si les choses sont finalement redevenues platoniques entre eux, ces dernières semaines, ils se sont à nouveau rapprochés, et ce soir, ils ont finalement succombé à leur attirance grandissante l’un pour l’autre.

Daisy avait été choquée lorsque Ryan avait révélé qu’il s’était injecté de la testostérone, l’incitant à lui dire qu’il s’était « perdu ».

Ses paroles ont touché une corde sensible et Ryan est allé en direct sur son compte de fan en ligne pour révéler sa véritable identité et ses cicatrices faciales dans un moment puissant qui a touché le cœur de Daisy lorsqu’elle l’a vu.

En arrivant à son appartement, Daisy a dit à Ryan à quel point elle était fière de lui et lui a fait un câlin, avant qu’ils ne s’embrassent.

Bientôt, ils se déshabillèrent avant que la scène ne se déroule ailleurs à Weatherfield.

Plus tard, Daisy a été vue sortant de la chambre, sans se rendre compte que son haut était à l’envers.

Elle semblait déjà regretter ce qui s’était passé, même si Ryan lui disait qu’il l’aimait.

Mais ils ont été interrompus par Daniel arrivant pour féliciter Ryan pour sa vidéo, ignorant que sa fiancée était là et venait de le tromper.

Ryan a réussi à faire sortir Daniel de l’appartement, mais quand Daisy est venue partir, Lauren est arrivée et n’a pas cru à l’histoire de Daisy selon laquelle elle et Ryan avaient réfléchi à des idées pour expliquer pourquoi elle était là.

Lauren a déclaré: « Vous avez dû avoir une séance de brainstorming… parce que votre haut est à l’envers. »

Plus tard au Bistro, Daisy a raconté à Ryan ce qui s’était passé pendant que Daniel était au bar et a ajouté que « tout ce que je sais, c’est que nous avons fait quelque chose de mal ».

Elle lui a dit qu’ils devaient oublier ce qui s’était passé, et lorsqu’il lui a demandé comment cela serait possible étant donné combien ils se voyaient dans la rue, elle a répondu : « Je ne sais pas, mais si tu tiens à moi autant que possible. vous dites que vous le faites, vous trouverez un moyen.

Au fur et à mesure du générique, les fans de Coronation Street se sont tournés vers X – anciennement Twitter – pour discuter du dernier rebondissement de leur relation et de ce qui va se passer. suivant.

L’un d’eux a écrit : « Comment Daniel n’a-t-il encore soupçonné rien entre Daisy et Ryan… »

Un autre a ajouté : « Je suppose que Daisy finira par dire « ça ne voulait rien dire et à quel point elle aime Daniel »…

Un troisième a tweeté : « Ryan et Daisy se coucher ensemble était totalement prévisible. Avec leur histoire commune d’attaque à l’acide, ils se « comprennent ».

« Je ne pense pas que Daniel ait l’espoir de convaincre Daisy d’aller à l’autel, pas une fois que Lauren lui aura dit ce que sa fiancée a fait », ont-ils ajouté.

Coronation Street est diffusé sur ITV1 et est disponible sur ITVX.